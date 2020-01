Quién es la famosa actriz que besó al Capitán América y asesinó a puñaladas a su propia madre

El 20 de diciembre pasado, la policía de Olathe, Kansas, recibió un llamado de los vecinos de la familia Fitzgerald, que habían escuchado una discusión durísima y temían que hubiese ocurrido algo grave. Así fue: la señora Patricia "Tee" Fitzgerald estaba muerta, con varias heridas de arma blanca. A su lado estaba su hija, la actriz Mollie Fitzgerald, quien fue trasladada de inmediato, con heridas cortantes leves, a un hospital de la zona.

El crimen estaba a la vista: Mollie había matado a su madre, que había intentado defenderse sin mayor éxito. Grande fue la sorpresa para la prensa cuando descubrieron que Mollie era la misma actriz que había participado en la película "Capitán América: El primer vengador". Y no sólo eso: en la película Mollie tuvo una escena romántica con Dominic Cooper, el mismísimo Capitán América, a quien besó.

Mollie Fitzgerald estaba de los dos lados de la pantalla: además de actuar en la reciente "Trouble is my Business", fue productora de varias películas de bajo presupuesto. Sin embargo, su mejor momento en el cine fue claramente la escena con el mismísimo Capitán América. ”Ser parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo.

Ahora cambió el glamour de Hollywood por un traje de color naranja, igual al que se ve en la serie Orange Is The New Black, pero de verdad.