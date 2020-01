Repugnante y peligroso: sopa de murciélago, carne de koala, de rata y de cocodrilo en el mercado chino donde nació el coronavirus

Para nuestra mentalidad occidental es un asco, Para las autoridades sanitarias chinas, ahora parece que también, y con eso te decimos todo. Si hay un sospechoso de infectar al mundo con esta terrible cepa de coronavirus que ya mató a más de 80 personas e infectó a 3000, es el mercado de Wuhan, la ciudad enorme que ahora está en cuarentena, que tiene alrededor de 11 millones de habitantes.

En el mercado de Wuhan se comercializaban nada menos que 112 especies de animales, vivos o muertos, y ante semejante oferta las condiciones bromatológicas eran lo que se dice un verdadero desastre.

Allí vendían civetas (un mamífero carnívoro que habita la India y el sur de China), zorros, salamandras, pavos reales, ratas, perro, gato, cachorros de lobo, koalas, cocodrilos y puercoespines pescados, pulpos, serpientes, murciélagos, ciervos, tejones, aves. Allí se hacía dramáticamente real la frase "Todo bicho que camina va a parar al asador..." o al horno... o a la cacerola. Incluyendo, ajj... insectos.

People suspect the virus came from Wuhan market in Mainland China where sell many kinds of wild & rare animals for food. #WuhanPneumonia #ChinaVirus pic.twitter.com/u6KXtl0hat