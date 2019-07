Ricky Martin se convirtió en uno de los líderes de las masivas protestas contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, luego de la filtración de cientos de mensajes y conversaciones con funcionarios de su gabinete con un lenguaje ofensivo, homofóbico y machista, que pusieron en jaque su reelección, en medio de denuncias por hechos de corrupción y un aumento de la crisis económica.

Las imágenes son más que impactantes: desde un camión, y con el respaldo de reconocidos artistas portorriqueños, Ricky Martin encabeza desde hace varios días las masivas marchas contra el gobernador Roselló, para exigir su renuncia en medio del escándalo que desató la filtración de mensajes de texto con once funcionarios de su círculo más íntimo hace diez días.

En esos mensajes, Roselló conversa de manera vulgar, ofensiva y homofóbica con sus principales allegados. Los chats además revelan el fluido diálogo que tenía con algunos ex funcionarios que tras abandonar la administración pública se volcaron a la actividad privada. La difusión de los archivos provocó un terremoto político, con decenas de miles de personas que salieron a manifestarse por las calles de San Juan, donde se desplegó un enorme operativo policial y hubo represión.

En total, son casi 900 páginas de diálogos que filtró el Centro de Periodismo Investigativo, donde se observa una catarata de ataques a distintos personajes, desde una ex concejal de Nueva York a la que tildan de "hija de puta"; hasta el propio Ricky Martin, de quien aseguran que "es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla", y que hay que "acribillar" a los miembros de un tribunal.

Además de Ricky Martin, las protestas son encabezadas por otros grandes artistas de la escena musical de Puerto Rico, entre ellos el cantante de Calle 13, Residente, así como también Daddy Yankee y Bad Bunny. Al escándalo por la filtración de mensajes se le suman hechos de corrupción millonarios.

“Tienes actitud dictatorial, exigimos que te vayas. Ricardo, el pueblo habla, ¿cuál parte no entiendes? Vete. El pueblo pide, está mal. Has jugado con los sentimientos, la salud mental del pueblo con ese mensaje tan estúpido que has dado en el día de ayer. Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia al poder, no te queremos, en Puerto Rico no seguimos dictadores”, disparó con un altavoz el cantante desde arriba de un camión, liderando las masivas protestas.

Haga un acto de verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduria y liderazgo de dirigir nuesto destino como pueblo. — Ricky Martin (@ricky_martin) July 13, 2019

Ricky Martin se refería al discurso que había dado días atrás el gobernador portorriqueño, donde anunció que se bajaría de la pelea por la reelección. Sin embargo, en las calles miles de personas exigen su renuncia. “Es tiempo de irte, fuera, fuera, fuera”, gritaba el popular músico, acompañado por Bad Bunny, Daddy Yankee y Residente.

“Los he escuchado. He cometido errores y me he disculpado”, sostuvo Roselló días atrás. Sin embargo, sus dichos sólo provocaron una indignación mayor. “No solamente eres cínico, también eres maquiavélico. Yo le exijo a los presidentes del poder legislativo de la isla que comiencen el proceso de residenciamiento”, exigió Ricky desde su Instagram.