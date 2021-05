Rompió el silencio "el chico drogado", el joven detrás del meme que es furor desde hace 10 años

No hay persona en esta Tierra que no haya visto o, quizás, utilizado la imagen de Conor Sinclair para reír, hacer sonreír a otro o utilizarla en determinada situación. Bueno algunos hay: por ejemplo, mis abuelos, mi suegra o mis padres. Pero la realidad es que son muchas las personas que se hicieron fans de este oriundo de Irlanda del Norte cuyo nombre se mantuvo en el misterio durante diez largos años.

Se trata del hombre cuyo rostro se convirtió en uno de los memes más famosos de las redes sociales: Sinclair, por una imagen suya que circuló hace ya una década por las redes, fue bautizado “10 Guy”, “Stoner Stanley” o “el chico drogado”. "El meme le pertenece a todos los que lo compartieron, les gustó, etc", dijo Conor en una entrevista que concedió en los últimos días.

Con la cara hinchada, los ojos rojos y recostado en una cama sosteniendo una caja de comida sin nombre, la imagen de Conor se prestó para hacer una infinidad de memes, por lo general, acompañados de frases con un orden alterado. El meme recibió el nombre de "10 Guy" porque saltó a la fama gracias a que en Reddit, entusiastas de la marihuana compartieron memes e historias junto usando el rostro de Sinclair.

El chico se ocultó del público durante años porque no quería llamar la atención ni que lo reconozcan por las calles. "Para ser honesto, el meme se volvió viral cuando tenía 18 años y recién comenzaba la universidad. Me ponía un poco nervioso involucrarme demasiado, y no me sentía cómodo con eso cuando era más joven y estudiaba, (me preguntaba) si podía afectar mi carrera", explicó.

Durante la nota, el joven, que actualmente tiene 28 años, anunció que venderá su imagen como arte NFT (token no fungible). "Resulta que soy el tipo con la cara sudorosa y los ojos vidriosos que se volvió viral. No imaginé que seguiría hablando de eso ¡10 años después! Pero ahora que lo pienso, ha sido algo grande. Hace feliz a la gente, qué mejor que eso”, sostuvo entre risas y sin poder creer que aún después de una década su imagen siga recorriendo las redes.

Sinclair contó que la foto que se terminó convirtiendo en viral y lo catapultó a la fama. fue tomada durante un viaje que hizo a Ibiza, tras graduarse de la secundaria. Después de tres o cuatro días de fiesta constante con sus amigos, estaba agotado y totalmente destruido. Si bien no recuerda cuándo fue tomada la foto, aclara que se la sacó su amiga Emma: "Eran solo fotos estúpidas de nuestras vacaciones y definitivamente no pensaba publicarlas en ningún otro lugar más que en Facebook".

Pero días después, aquella foto "tonta" de sus vacaciones explotó en las redes sociales. ¿Pero cómo logró pasar desapercibido en la universidad? Días después de que le tomaran la foto, otro de sus amigos le afeitó las cejas mientras dormía y Sinclair pasó las primeras semanas de estudio dibujándoselas.

El grupo de amigos de Sinclair sabía de su fama viral y, en ocasiones, la gente se le acercaba en la calle para tomarse una foto con él. Así conoció a su novia actual. "Me pidió una foto y eso fue todo. Le pedí su número y empezamos a salir. Vivíamos en la misma calle y comprábamos en las mismas tiendas durante más de un año y nunca nos habíamos encontrado. El mes pasado cumplimos seis años y tenemos nuestra casa y un perro", detalló.

A partir de la difusión de su imagen, muchas personas lo contactaron a lo largo de los años para monetizar su fama, pero él siempre se negó. “El meme nunca me ha dado dinero. Las únicas cosas que he sacado de esto han sido bebidas gratis en ocasiones, y nunca acepté un trabajo relacionado con eso ni nada por el estilo. Simplemente es una oportunidad que, si no la aprovecho, probablemente me arrepentiría", concluyó.