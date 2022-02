Rusia amenazó con la caída de la Estación Espacial por las sanciones económicas: “Podría terminar sobre Estados Unidos”

Después de años de conflicto y meses de tensión, Rusia invadió Ucrania. Según el gobierno de Volodímir Zelenski, hasta el momento, ya hay más de 100 muertos e incontables heridos. En tanto, tras mantener charlas con Emmanuel Macron y Xi Jinging, sus pares de Francia y China respectivamente, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que siga el ataque sobre Kiev.

En ese punto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó un duro discurso en el que amenzó a Putin. “Será un paria internacional y Rusia pagará las consecuencias”, lanzó al comienzo de sus alocución. Enseguida, desde la Casa Blanca, Biden afirmó: “Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra, y ahora él y este país asumirán las consecuencias. Hoy autorizo fuertes sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y explicó: “Esto va a imponer severos costos a la economía rusa, tanto de inmediato como a lo largo del tiempo. Hemos diseñado a propósito estas sanciones para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en EE.UU. y nuestros aliados. Entre nuestras acciones y las de nuestros aliados y socios, estimamos que se cortarán más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia. Esto será un golpe a su capacidad para modernizar sus fuerzas armadas, lo que degradará su industria aeroespacial, incluido su programa espacial”.

¿A qué se refirió Biden sobre la industria aeroespacial rusa? Uno de los programas espaciales más importantes es la existencia de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), que se encuentra en órbita hace más de 20 años.

Dicho programa cuenta con la participación de más de 20 países, pero las dos naciones fundamentales son Estados Unidos y Rusia, que además de aportar científicos, nueva tecnologías, repuestos y, por supuesto, astronautas entrenados en ambos lugares, invierten millones y millones de dólares para que la Estación Espacial siga en el espacio.

Por eso, tras las amenazas de Biden, una autoridad rusa redobló la apuesta. El encargado de hablar fue el jefe de la agencia espacial de Rusia quien disparó que, tras las sanciones económicas contra su país por parte de varias naciones y la consecuente crisis, la Estación Espacial Internacional podría salirse de la órbita y chocar contra la Tierra fuera de control.



Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, utilizó su cuenta de Twitter para contrarrestar el ataque del máximo mandatario de Estados Unidos. En su primer tuit, escribió: “Biden dijo que las nuevas sanciones afectarían el programa espacial ruso. está bien. Queda por conocer los detalles: 1. ¿Quiere bloquear nuestro acceso a la microelectrónica espacial resistente a la radiación? Así que ya lo hiciste de forma bastante oficial en 2014”.

Enseguida escribió: “Como notaron, nosotros, sin embargo, continuamos haciendo nuestra propia nave espacial. Y lo haremos ampliando la producción de los componentes y dispositivos necesarios en el hogar. 2. ¿Quiere prohibir que todos los países lancen sus naves espaciales en los cohetes rusos más fiables del mundo?”.

En otro tuit, Rogozin afirmó: “Así es como ya lo están haciendo y planean destruir finalmente el mercado mundial de la competencia espacial a partir del 1 de enero de 2023 mediante la imposición de sanciones a nuestros vehículos de lanzamiento. Somos conscientes. Esto tampoco es noticia. Estamos listos para actuar aquí también. 3. ¿Quiere destruir nuestra cooperación en la ISS?”.

Y continuó: “Así ya lo haces limitando los intercambios entre nuestros centros de formación de cosmonautas y astronautas. ¿O quieres gestionar la ISS tú mismo? Tal vez el presidente Biden está fuera de tema, así que explíquele que la corrección de la órbita de la estación, su evitación de encuentros peligrosos con el espacio. La basura, con la que sus talentosos empresarios han contaminado la órbita cercana a la Tierra, es producida exclusivamente por los motores de las naves de carga rusas Progress MS. Si bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una salida de órbita descontrolada y caerá en los Estados Unidos o Europa? También existe la opción de enviar una estructura de 500 toneladas a India y China”.

Y le preguntó a Biden: “¿Quieres amenazarlos con tal perspectiva? La ISS no sobrevuela Rusia, así que todos los riesgos son tuyos. ¿Estas listo para ellos? Señores, cuando planifiquen sanciones, revisen por enfermedad a quienes las generan. Por si acaso. Para evitar que sus sanciones caigan sobre su cabeza. Y no solo en sentido figurado. Por lo tanto, por el momento, como socio, le sugiero que no se comporte como un jugador irresponsable, desautorice la declaración sobre sanciones. Consejo amistoso”.

En ese punto, el jefe de la agencia espacial de Rusia también recordó que la Estación Espacial pesa 500 toneladas y mide 109 metros de largo por 43 metros de ancho. Además recordó que no vuela sobre Rusia. Tras esa polémica, la NASA confirmó que seguirán trabajando con Roscosmos y con el resto de los socioes internacionales. “Las nuevas medidas de control de exportaciones continuarán permitiendo la cooperación espacial civil entre EEUU. y Rusia. No se planean cambios en el apoyo de la agencia para las operaciones en órbita y de la estación terrestre”, completó. En la actualidad hay cuatro astronautas de la NASA, dos cosmonautas rusos y un astronauta europeo que conviven en la ISS. Allá arriba las disputas políticas no generaron ningún conflicto internacional. De hecho, ni siquiera existe ningún problema diplomático.