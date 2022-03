Rusia tomó la planta nuclear más grande de Europa: "Podría agravar el sufrimiento humano"

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA ) - vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- convocó una reunión extraordinaria en Viena, Austria, este miércoles, pocas horas después de que funcionarios rusos le informaran al director general, Rafael Mariano Grossi, que ya controlan el acceso a las instalaciones Zaporizhzhia, la central de energía nuclear más grande de Europa.

Sus seis reactores se asientan en un cabo que linda con el río Dniéper con una sola vía que conduce hacia adentro o hacia afuera. En ese contexto, Grossi dijo que es "la primera vez que un conflicto militar está sucediendo en medio de instalaciones de un programa nuclear vasto y establecido" y resaltó que estaba "gravemente preocupado por la situación" en Ucrania.

El director de OIEA también destacó que cualquier acción que ponga en riesgo la operación segura de instalaciones nucleares o el resguardo de material radiactivo "podría tener consecuencias severas, agravar el sufrimiento humano y causar daño medioambiental". "También es imperativo garantizar que los valientes que operan, regulan, inspeccionan y evalúan las instalaciones nucleares de Ucrania puedan seguir haciendo su tarea indispensable de manera segura", pidió.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Grossi sostuvo que para OIEA estaba "muy claro" que Ucrania no está desarrollando armas nucleares en secreto, en violación de la prohibición internacional de hacerlo. "Para nosotros este asunto es muy claro. No tenemos ninguna información que ponga en duda las credenciales de no proliferación (nuclear) de Ucrania", dijo el diplomático, consultado al respecto.

Cabe resaltar que Vladimir Putin sostuvo la semana pasada que el Gobierno ucraniano planeaba desarrollar armas atómicas. De hecho, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo este último martes que uno de los objetivos de la ofensiva militar rusa era desarmar a Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear. "No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenazan nuestra seguridad", dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Lo cierto es que Grossi manifestó que el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene "información sobre ninguna desviación de ningún tipo de material no declarado ni de actividades encaminadas hacia el desarrollo de armas nucleares (en Ucrania)". En su carta enviada a la OIEA, Rusia advirtió que su Ejército tomó el control de los alrededores de la planta de energía nuclear más grande de Ucrania y de toda Europa.

En la misiva, la nación liderada por Putin le informó de su avance militar sobre la central de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, a 60 kilómetros de la ciudad industrial del mismo nombre, aclarando que el personal de la planta continuaba su "trabajo para proporcionar seguridad nuclear y monitorear la radiación en el modo normal de operación". "Los niveles de radiación siguen siendo normales", dijo Rusia en su carta, según el OIEA.

La de Zaporizhzhia es la central nuclear más grande de Europa, con seis de los 15 reactores de Ucrania. Con su conquista, Rusia ya tomó el control de la planta de energía nuclear más grande de Europa y la de Chernobyl, que se encuentra fuera de servicio y fue escenario del peor desastre nuclear del mundo en 1986. El viernes pasado, el Gobierno ucraniano alertó que fue detectado un aumento de radiación en esa zona. Sin ir más lejos, desde la OIEA informaron que recibieron una solicitud de Ucrania para "brindar asistencia inmediata en la coordinación de actividades en relación con la seguridad" de Chernobyl y otros sitios.

Más de 2.000 civiles ucranianos murieron desde el comienzo la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero “Durante los siete días de la guerra Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores. Niños, mujeres y fuerzas de defensa pierden la vida cada hora”, señaló el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS).

En su comunicado, el DSNS destacó que sus socorristas -fallecieron 10 y otros 13 resultaron heridos- consiguieron salvar la vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos y sus artificieros ha desactivado hasta el momento un total de 416 artefactos explosivos.