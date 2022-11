¡Sale una cancelación! O Yeong-su, el actor de El juego del calamar, fue acusado por abuso sexual

¿Por qué abren y cierran el caso sin resolverlo? Los fiscales de la ciudad de Suwon, levantaron una acusación contra el actor de 78 años quien, según la denuncia, tocó inapropiadamente a una mujer sin su consentimiento.

Si bien la presunta víctima de O Yeong-su presentó su denuncia en diciembre de 2021, las autoridades la cerraron en abril de este año y nunca efectuaron consecuencias para con el supuesto agresor.

No obstante a esto, debido a que O negó rotundamente lo sucedido, y la denunciante lo pidió reiteradas veces, la justicia reabrió la causa judicial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El actor emitió un comunicado a través de la cadena JTBC, en la cual revelo que él no cometió ningun hecho ilegal, simplemente la quiso ayudar en un paseo por un jardín. “Solo tomé su mano para guiarla en un camino alrededor del lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, afirmó el actor.

En la serie producida por Netflix, Yeong-su interpretó al participante de mayor edad en la competencia de supervivencia, quien fue uno de los personajes más particulares dentro de la masacre que se protagoniza en la serie.

Este no es el primer caso ni de acoso ni de abuso que suceden en un set de grabación, de hecho uno de los sucesos mas conocido con respecto a estos episodios, fue el de Kevin Spacey.

Uno de los primeros en denunciarlo, fue un joven de 14 años, quien afirmó que sufrió acoso por parte de el y de otros productores.

No obstante a esto, también fue acusado por el actor mexicano Roberto Cavazos, quien reveló que fue víctima de Spacey por acoso y manoseo.

Otro actor, Harry Dreyfuss, hijo del también actor Richard Dreyfuss, fue otra de las personas que alzó la voz contra Spacey para decir que Kevin lo había manoseado cuando él era un joven de 18 años y acompañaba a su padre a un set de filmación.