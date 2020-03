Se hizo Justicia: condenaron a 23 años de prisión a Harvey Weinstein por asaltar sexualmente a dos mujeres

Fue todopoderoso, pero se le terminó. El productor cinematográfico Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por asaltar sexualmente a dos mujeres en la ciudad de Nueva York. El jurado había determinado que Weinstein era culpable de haber forzado a la asistente de producción Mimi Haleyi a practicarle sexo oral, como así también de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann. Las dos mujeres estuvieron presentes durante la lectura de la sentencia. Las dos sentencias se ejecutarán consecutivamente, y luego de cumplidas ambas, Weinstein deberá someterse a cinco años de supervisión.

“El incidente con Harvey Weinstein alteró el curso de mi vida. Me siento aliviada porque allá afuera hay mujeres que ahora están más seguras, precisamente porque él no está allá afuera. Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado, habría sucedido una y otra vez ". Haleyi contó que para ella fue una tortura testificar en el juicio. "Creo que no me mostré como una víctima perfecta, sino como un ser humano", explicó. Haleyi reveló que desde que decidió ir poner el cuerpo y exponerse en un juicio, atravesó momentos espeluznantes. “Tuve ataques de pánico y pesadillas. Temí por mi vida".

Durante el juicio testificaron seis mujeres contra Weinstein: además de los dos casos por los cuales se lo condenó, había declarado la actriz Annabella Sciorra, cuyo caso había prescripto y por lo tanto no fue juzgado, aunque sin duda su testimonio influyó en los jurados. La actriz Rosie Pérez se sentó en la primera fila y respaldó las afirmaciones de Sciorra. Weinstein fue absuelto de dos cargos más graves de "agresión sexual depredadora", que podrían haberle representado la cadena perpetua.