Sorpresa en Rusia: a los 66 años, Vladimir Putin habría sido padre de gemelos

Rusia no tiene una primera dama oficial y la vida privada de Vladimir Putin es en gran parte una incógnita desde su divorcio de Lyudmila Ocheretnaya en el 2013. Sin embargo, algunos medios rusos sorprendieron con la noticia de que el presidente habría sido recientemente padre de gemelos.

La madre de los niños sería la ex gimnasta olímpica y ex diputada Alina Kabaeva, de 36 años, quien habría dado a luz en el Centro de Investigación Kulakov de Obstetricia, Ginecología y Perinatología, cuyo cuarto piso fue despejado por completo para alojarla.

De acuerdo con el periodista Serguei Kanev, los gemelos llegaron por cesárea y el parto fue custodiado por decenas de agentes de seguridad que examinaron cada rincón del hospital antes de la llegada de Kabaeva.

Vida oculta

Sin embargo, la férrea privacidad que rodea a Putin hace que no sólo esta noticia sino incluso su relación con Alina sean rumores. Por ahora, sólo existe alguna que otra filmación de la ex gimnasta rodeada de guardaespaldas en las calles de Moscú y la certeza de que no ha sido vista en público desde octubre del año pasado, lo cual podría haber sido una estrategia para ocultar su embarazo. En Rusia incluso se dice que la pareja ya habría tenido antes otro hijo, nacido en el 2015.

Putin mismo, mientras tanto, supo reconocer años atrás que tenía algún tipo de relación sentimental. En una conferencia de prensa en el 2014, una periodista le preguntó si seguía siendo el "primer soltero de Rusia". Fue entonces que el presidente refirió una anécdota.

"Un amigo europeo, un gran dirigente, me preguntó el año pasado: '¿Estás enamorado?'. Yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?'. Me respondió: '¿Amas a alguien'. Le contesté: 'Sí'. '¿Y esa persona te ama?'. 'Sí'. 'Entonces genial'. Y bebió un trago de vodka", recordó.

De acuerdo con los medios rusos, la relación entre el primer mandatario y Kabaeva habría comenzado en el 2008, cuando Putin ya estaba separado -más no divorciado- de Lyudmila, su primera esposa y madre de sus hijas María y Katerina.