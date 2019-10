Tatuaje nazi y relaciones sexuales con empleadas: el escándalo que provocó la renuncia de una congresista de EE.UU.

La legisladora Katie Hill anunció este lunes su renuncia a la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que algunos medios filtraran algunas imágenes íntimas donde por un lado se la ve a los besos con una ex secretaria, y por el otro aparece desnuda con un tatuaje nazi sobre su pelvis mientras además fuma marihuana con una de sus empleadas.

Lo que trascendió es que la representante demócrata por el estado de California mantuvo durante meses un trío con su marido y una de sus empleadas, y que además le fue infiel a su esposo con otra mujer miembro de su equipo. A pesar de que ella negó parte de la historia, lo cierto es que en las últimas horas decidió presentar su renuncia para poder llevar el caso ante la Justicia y que se encuentren a los responsable del hackeo.

Durante los últimos días, los portales RedState y Daily Mail, aseguraron que Hill tenía una aventura con un miembro de su equipo, Graham Kelly, algo que según los nuevos códigos éticos aprobados en 2018 no está permitido y es motivo de destitución.

En detalle, los dos medios acusaron a Hill de engañar a su marido, Kenny Heslep, por lo que para respaldar la denuncia, publicaron algunas fotografías que la mostraban a los besos con una mujer y fumando marihuana. En otra de las fotos a Hill se le ve un tatuaje nazi en su pelvis, mientras que una tercera imagen aparece desnuda mientras peina a su empleada.

En la nota, explicaron que la funcionaria durante meses mantuvo un trío con su marido y otra empleada en su equipo, Morgan Desjardins, de 24 años, pero que finalmente Hill se separó de ambos este verano, porque necesita tiempo para poder concentrarse en su trabajo.

Esta situación habría provocado que la legisladora y su marido decidieran divorciarse tras nueve años de relación, por lo que finalmente Heslep presentó una demanda donde declaró no tener ingresos suficientes, por lo que pidió a su mujer una pensión, ya que como diputada cobraba 174.000 dólares anuales.

A pesar de que Hill negó las acusaciones, el lunes admitió haber mantenido una relación con Desjardins, debido a que en varias oportunidades ella se declaró públicamente bisexual. En su descargo, en el cual además presentó su denuncia, la funcionaria acusó a su ex marido de haber filtrado las imágenes y en un comunicado confirmó que irá a la Justicia para determinar quién es el responsable del hackeo.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. https://t.co/RO8B0znc6C