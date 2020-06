Terremoto en México: se anunció la alerta por tsunami en las costas de cinco países

Este martes a lam mañana se registró en México un sismo de magnitud 7.5 en la escala de Richter, el cual tuvo su epicentro en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió además en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país.

Tras el hecho, Estados Unidos emitió una alerta de tsunami que alcanza las costas del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador.

Un fuerte terremoto afectó a México.

"Estoy hablando con David León de Protección Civil y me está reportando que es un sismo fuerte, de 7.5 de magnitud, con su epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita Oaxaca, por Santa María Huatulco", escribió en las últimas horas el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter.

Luego de eso, el mandatario precisó que no se habían reportado daños ni falldecidos en Oaxaca, aunque recientemente se informó que en la localidadde las Crucecitas hubo un derrumbe por lo que una persona falleció y otra se encuentra herida.





Los temblores se sintieron en numerosos lugares, y hasta ahora hay daños menores y algunos derrumbes en el Hospital Covid de Huatulco por lo que será evacuado, mientras que la zona del epicentro también se vio afectada.

De hecho, por el terremoto, un elevador cayó y dejó a una mujer atrapada en Tlatelolco, en la Ciudad de México, aunque afortunadamente la señora pudo ser rescatada en perfecto estado.

Además también se reportaron cortes en el suministro eléctrico e intermitencia en el servicio de telefonía fija y celular.

Tras conocerse esta situación, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas.

Por esto mismo, las autoridades de Oaxaca y de la Ciudad de México aplicaron de inmediato los protocolos correspondientes.

David León, coordinador nacional de Protección Civil, llamó a guardar la calma y a no regresar a los edificios o viviendas hasta no estar seguros de que no hubo daños estructurales que pongan en peligro su vida.

De igual modo, descartó que por el momento se pueda producir un tsunami en las costas, pero dijo que el ministerio de Marina está muy atento a los registros del oleaje marítimo.