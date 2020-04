Todo mal: ya hay dos casos de gatos con coronavirus

El coronavirus no perdona ni a los gatos. El Gobierno de Hong Kong confirmó el 31 de marzo que un gato dio positivo a un test de Covid-19 luego de haber sido contagiado por su dueña. El gato no mostraba síntomas de la enfermedad, pero las autoridades decidieron examinarlo de todos modos. Micifuz (ignoramos el nombre que le pusieron sus dueños y provisoriamente lo llamaremos así) fue enviado a un centro especial de cuarentena para animales, donde se le tomaron muestras de sus cavidades oral, nasal y rectal y se constató que estaba infectado.

"Los perros y los gatos no se infectan fácilmente con este virus. Tampoco hemos tenido casos confirmados de transmisión de mascotas a humanos", explicó el vocero del Departamento de Agricutultura, pesca y conservación de Hong Kong. Por el momento, no existe ninguna evidencia de que los animales puedan contagiar el virus a los seres humanos, pero sí, como se ve, de lo contrario. Aunque las posibilidades de que un animal doméstico se contagie son muy escasas -de hecho, es el segundo animal infectado - eso no quiere decir que sea imposible. Aquel lugar común de las escuelas de periodismo según el cual no era noticia que un perro mordiera a un hombre, pero sí que un hombre muerda a un perro, parece estar haciéndose realidad con el Covid-19.

El caso anterior de un gato infectado había ocurrido en Bélgica. También entonces, su dueño estaba infectado. Aquel gato si manifestaba síntomas de la enfermedad: diarrea, vómitos y problemas respiratorios. El 18 de marzo, en Hong Kong, un perro Pomeranian de,17 años murió dos días después de salir de la cuarentena. luego de que el animal se contagiara de su dueñoo. A diferencia de la mascota de Hong Kong (a la que llamamos provisoriamente Micifuz), en este caso sí presentaba síntomas: vómitos, diarrea y problemas para respirar. El 18 de marzo un perro de Hong Kong al que se le realizó una prueba de coronavirus murió dos días después de salir de la cuarentena.

La Organización Mundial de Salud Animal destacó la sugerencia de que "debido a que los animales y las personas a veces pueden compartir enfermedades,todavía se recomienda a las personas enfermas con Covid-19 que limiten el contacto con animales de compañía y otros animales hasta que se conozca más información sobre el virus".