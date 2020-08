Tragedia con suerte: se estrelló un avión en India con 191 pasajeros y sólo hubo 16 muertos

Un avión con 191 personas a bordo procedentes de Dubai se estrelló en las últimas horas al realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto del sur de India, lo que dejó un saldo de 16 muertos y varios heridos de gravedad. Los pasajeros eran todos repatriados que habían quedado varados por la pandemia.

Un avión que provenía de Dubai se estrelló en India.

El accidente del avión de Air India Express ocurrió en el aeropuerto de Kozhikode, en el estado de Kerala, y según indicaron las autoridades, además de los fallecidos, hay más de 120 personas heridas, aunque 15 de ellas están en grave estado de salud.

Más allá de que todavía no se sabe en qué circunstancias ocurrió el accidente, el medio Times of India dijo que las condiciones climáticas no eran las mejores dado que estaba lloviendo al momento del aterrizaje, lo que se cree que dificultó la visibilidad. Lo cierto es que el país enfrenta un fuerte temporal con vientos e inundaciones desde hace días, y por el mal clima ya murieron varios ciudadanos.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Hay 16 personas fallecidas y varios heridos.

El vuelo IX 1344 de Air India Express, operado por un avión B737, despegó a las 19:41 (hora local) y en el avión, que repatriaba gente varada por la pandemia, viajaban 174 pasajeros, 10 infantes, cinco tripulantes y los dos pilotos.

"Desafortunadamente, 16 personas han perdido la vida. Ofrezco mis condolencias a sus familiares y rezo por la pronta recuperación de los heridos", escribió el ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri, en un tweet, mientras que el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo estar "muy dolido por el accidente de avión". "Mis pensamientos están con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen rápido", sumó.

El avión repatriaba gente que había quedado varada por la pandemia.

Del mismo modo, la Dirección General de Aviación Civil indicó que el avión cayó en un valle y se rompió en dos tras derrapar al final de la pista de aterrizaje, por lo que las autoridades debieron llevar a cabo maniobras de rescate para poder atender a todos los pasajeros que había quedado atrapados en la aeronave.

"El vuelo IX 1344 de Air India Express t IX 1344, operado por un avión B737 de Dubai a Calicut se salió de pista en Kozhikode a las 19.41 hs de esta noche. No se ha informado de fuego en el momento del aterrizaje. Hay 174 pasajeros, 10 niños, 2 pilotos y 5 tripulantes de cabina a bordo del aparato. Según los informes iniciales de las operaciones de rescate están abiertas y que los pasajeros están siendo trasladados al hospital para recibir atención médica", indicaron hace unas horas desde la empresa en un comunicado oficial.

En base a lo que trascendió, se cree que la nave habría sobrevolado varias veces el aeropuerto y habría hecho dos intentos de aterrizaje previos, debido a las malas condiciones climáticas que enfrentaban.