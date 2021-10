Tras el disparo fatal de Alec Baldwin, la sorpresiva declaración que da un vuelco en la causa

Tras el disparo accidental que mató a la directora de fotografía de la película Rust, se conoció recientemente que el asistente del director reconoció ante los investigadores que no revisó si el arma que gatilló el actor Alec Baldwin estaba cargada o lista para ser usada durante las grabaciones.

David Halls fue una de las pocas personas, junto a Baldwin, que manipuló el arma antes del disparo accidental que el jueves pasado terminó con la vida de Halyna Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza.

Aunque hasta el momento no hay imputados por lo sucedido, lo cierto es que la Justicia se encuentra recabando datos y juntando testimonios de los presentes. En este sentido, el asistente del director de "Rust", David Halls, reconoció a los investigadores que no había revisado el arma que gatilló Alec Baldwin para constatar que no tuviera municiones reales antes de dársela al actor.

Si bien ya había declarado que el arma era una "pistola fría" (sin municiones reales), como se utiliza en las ficciones, en su nueva indagatoria aportó más detalles sobre cómo se dieron los hechos. Según el sitio especializado Variety, Halls reconoció que no se detuvo a revisar el cargador, ya que pensó que contenía balas de mentira.

"Cuando Hannah (la responsable de las armas del set) le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres municiones", dice la declaración jurada que reconstruye los dichos de Hall en el marco de la investigación en curso.

"Él reconoció que debería haber revisado todas, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor", agregó.

Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito local, dijo ayer en una conferencia de prensa que "es demasiado pronto para decir si se presentarán cargos", dado a que todavía resta saber quiénes eran los responsables de controlar el estado del arma, y por qué se la entregaron al actor cargada con balas reales.

De lo que se reconstruyó sobre el momento del disparo, se sabe que al momento del ensayo, sin cámaras encendidas, Baldwin ya estaba vestido con ropa de film, y permanecía acompañado de Souza, la directora de fotografía Halyna Hutchins y algunos otros del equipo.

El asistente de dirección Dave Halls sacó una pistola de utilería de un vehículo estacionado fuera de la iglesia y gritó "¡arma fría!", lo que indica que estaba descargada. Luego, se la entregó a Baldwin, quien estaba sentado en un banco de la iglesia frente a la cámara y al equipo.

La escena requería que Alec disparara hacia la cámara, y cuando lo hizo, se escuchó un estallido fuerte, y luego Hutchins comenzó a agarrarse el estomago y a decir que no sentía las piernas, mientras que el director notó que había sangre en su hombro.