Trump no reconoce la derrota y dice que ganó: "Esta elección todavía no terminó"

No asume la derrota. Mientras miles de personas celebran en las afueras de la Casa Blanca la victoria del demócrata Joe Biden y corean la consigna "Trump is over", Donald Trump acudió a su cuenta de Twitter e insistió en que hubo fraude electoral. "¡Gané esta elección, por mucho!", disparó.

Pese a que la red social calificó el posteo como "información dudosa", el todavía presidente de Estados Unidos se niega a aceptar el resultado electoral y ya anticipó que, en caso de ser necesario, elevará su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

Rudy Giuliani, abogado de Trump, brindó una conferencia de prensa minutos después de que se diera por ganador a Biden desde el estado de Pensilvania: "Lo que descubrimos en este Estado es que hubo fraude. La gente que ven detrás mío son algunos de los cincuenta veedores que van a testificar que fueron privados de su posibilidad de supervisar la votación por correo".

"El voto por correo despertó escepticismo desde el principio. Es la más proclive al fraude, lo dijo hace muchos años atrás el New York Times (diario enemistado con Trump). No hubo ninguna inspección al voto por correo en esta elección", denunció el abogado.

La tensión en el país del norte se incrementa, teniendo en cuenta la fractura social que se dio en esta última elección. Después de cuatro días de recuento de votos, Estados Unidos finalmente tiene nuevo presidente: Joe Biden. El demócrata dio el batacazo en el estado de Pensilvania y sumó 284 votos electorales, 14 más de los necesarios para convertirse en el primer mandatario del país del norte.

Pese a la intransigencia del primer mandatario, se espera que las cortes estatales y la Corte Suprema certifiquen en los próximos días el resultado electoral. La jura será el próximo 20 de enero y tendrá dos condimentos especiales: se convertirá en el segundo presidente católico de la historia del país (el primero fue John F. Kennedy) y Kamala Harris asumirá como la primera mujer vicepresidenta del país del norte.

Biden, de 77 años, fue declarado como ganador en las elecciones con mayor participación ciudadana en el último siglo. Alcanzó la mayoría en el colegio electoral gracias a los ajustados triunfos en cuatro estados que habían sido clave en la elección de Trump cuatro años atrás: Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania.

Trump no hizo declaraciones públicas, aunque emitió un duro comunicado en el que acusó a su rival

Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar falsamente por el ganador, y por qué sus aliados mediáticos se esfuerzan tanto en ayudarle: no quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado. Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, y mucho menos de ninguno de los altamente disputados estados que se dirigen a los recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el ganador final. En Pensilvania, por ejemplo, no se permitió a nuestros observadores legales un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”.

A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para asegurar que las leyes electorales se respeten plenamente y que el ganador legítimo se siente. El pueblo americano tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales, y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de asegurar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. Sigue siendo chocante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que se cuenten los votos aunque sean fraudulentos, fabricados o emitidos por votantes inelegibles o fallecidos. Sólo una parte involucrada en el delito mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo - y luego lucharía en la corte para bloquear su acceso”

Entonces, ¿qué está escondiendo Biden? No descansaré hasta que el pueblo americano tenga el conteo de votos honesto que se merece y que la democracia exige.