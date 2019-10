Horror en Holanda: encerró a sus hijos durante nueve años a la espera del "fin del Mundo"

Un hombre mantuvo encerrados a sus hijos durante nueve años en un sótano a la espera del “fin de los tiempos” y fue detenido cuando el mayor de ellos logro escapar. El hecho ocurrió en Ruinerwold, un pueblo de 3.000 habitantes en Holanda y sorprendió no sólo a las autoridades locales sino también a las nacionales que buscan determinar cómo hizo el padre de la familia, cuya identidad no fue difundida, para mantener oculta durante tanto tiempo la situación.

La historia se conoció luego de que el mayor de los hijos -no se especificó cuántos eran- llegó a un bar donde pidió cinco cervezas y comenzó a hablar con el dueño del local que se sorprendió por la apariencia. “"Conversé con él y me reveló que se había escapado y que necesitaba ayuda entonces llamamos a la policía", dijo el dueño del bar, Chris Westerbeek. "Tenía el cabello largo, una barba sucia, vestía ropas viejas y parecía confundido. Dijo que nunca había ido a la escuela y que no había ido a la barbería en nueve años", agregó.

Inmediatamente la policía se hizo presente en la granja, que no era propiedad del padre de la familia, y liberó a todos los hijos cuyas edades iban entre los 18 a 25 años. Todos ellos se encontraban en un sótano al que se accedía mediante una escalera oculta en una despensa de la sala.

La granja está parcialmente oculta detrás de una hilera de árboles, tiene un terreno grande y una cabra. Un vecino contó a medios locales que en la granja solamente había visto a un hombre y que también había algunos animales como un ganso y un perro.

Por ahora, las autoridades no saben cómo fue que hicieron los familiares para sobrevivir esos años. Uno de los interrogantes principales es qué sucedió con la madre de los chicos liberados.