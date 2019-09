Un caso borgeano: una chica en los Estados Unidos pierde la memoria cada tres horas

Imagínese por un momento que olvida todo lo que hizo en las últimas tres horas. Ahora imagine que cada tres horas su cerebro se resetea totalmente y que además sólo recuerda lo que sucedió hasta determinado día; eso le pasa todo los días a Riley Horner, una chica de 16 años de Illinois (Estados Unidos).

Desde el accidente que sufrió el 11 de junio de este año (un fuerte golpe en la cabeza) no logra recordar nada luego de tres horas. Incluso cada vez que su cerebro se resetea piensa que es el 11 de junio.

“Tengo un calendario en mi puerta, cuando veo que estoy en septiembre digo “wow” y me sorprendo”, contó Riley en declaraciones a la prensa. Los médicos no saben todavía el motivo de esa amnesia selectiva debido a que no hay rastros de lesiones en su cabeza.

Su madre, entre lágrimas, dijo que están desesperados para que los médicos obtengan un diagnostico antes de que sea demasiado tarde. Según las investigaciones a las que fue sometida Riley, si su estado se extiende por más de seis meses, podría causarle daños irreparables.

“Sé que es difícil para ellos tanto como es difícil para mí. Y la gente simplemente no entiende. Es como una película”, dijo Riley, que busca día a día cómo recuperarse de ese tormento.

Los médicos que la tratan sostienen que los esfuerzos que hace Riley para evitar que se resetee su memoria e intentar recordar nuevamente podrían ser la clave ya que desde el punto de vista médico su cerebro no presenta daños.