Un cumpleaños que termina en velorio: cruda advertencia desde Europa por "la nueva normalidad"

La pandemia del coronavirus (Covid-19) se encuentra en plena etapa de rebrote en Europa por lo que muchos Estados nacionales, provinciales y municipales comenzaron a implementar campañas, algunas de ellas originales, de conscientización. Una de las tantas que se desarrollaron fue producida por la administración de las Islas Canarias y rápidamente se volvió viral.

La premisa del spot es básica: una reunión familiar para celebrar un cumpleaños que acaba en el hospital. Las imágenes muestras diferentes situaciones, en el marco de esa celebración, en la que los invitados no respetan diferentes prácticas que se recomendaron hasta el hartazgo: no tener contacto físico con otras personas, mantener la distancia, no compartir vasos y tener todo tiempo puesto el barbijo.

Lee más | "Un pequeño olvido y...": el duro spot italiano que advierte sobre los peligros de la "nueva normalidad"

Al final del clip, llega la parte en la que el cumpleañero abre sus regalos. El último de ellos, con una presentación un poco diferente al resto, esta dentro de una caja con un moño. Cuando la abre encuentra un respirador manual y el plano empieza a cambiar. En vez de estar situados el living de una casa, se pasa a una sala de terapia intensiva en donde, de fondo, se puede escuchar como el monitor cardíaco empieza a dejar marcar el pulso. El cumpleañero finalmente muerte.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate



"Disfrutá de los tuyos respetando las medidas de seguridad contra la Covid-19, siempre", dice la primera leyenda que aparece una vez que el protagonista muere. “Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte”, es la frese que llega luego para terminar el spot.

Un dato no menor es que las Islas Canarias son una de las regiones de España en donde menor cantidad de casos de coronavirus se registraron. Desde que inicio la pandemia tuvo 2.483 contagios positivos y 162 muertes, muy lejos de las cifras que mostraron otras regiones del país europeo.

El spot tiene particular importancia en estos momentos debido a los rebrotes que comenzaron a verse en algunas regiones de Europa lo que generó preocupación en varios de los gobiernos nacionales. Si bien todavía la mayoría no tomó medidas restrictivas a la espera de alguna de las vacunas en proceso de aprobación, lo que suceda en Europa termina siendo “el diario del lunes” no sólo para la Argentina sino también para todo el continente americano.

Antecedentes de estos spots

Esa forma de comunicar y que puntualiza sobre lo que puede pasar si no se respetan las recomendaciones sanitarias ya había tenido su antecedente en Italia. "El Covid-19 se combate en los hospitales. Pero, sobre todo, se combate afuera". Con esta advertencia, la región italiana del Véneto lanzó un spot oficial para subrayar los riesgos de salir de la cuarentena demasiado rápido.

En la propaganda, muestran cómo un reencuentro demasiado relajado con amigos y allegados luego del encierro, compartiendo bebidas y abandonando el uso de barbijos, puede empujar una nueva escalada de contagios.

Lee más | Dramática advertencia de Gollan: "Casi con seguridad vamos a tener que endurecer otra vez la cuarentena"

"Con un poco es suficiente. Unos centímetros de menos. Un descuido. Una palmadita en la espalda. Un saludo más afectuoso. Una carcajada inocente. Un choque de manos. Un pequeño olvido y todo volverá a pararse", explica una voz en off.

El Véneto, que recibe alrededor de 70 millones de turistas al año (la mayor cantidad en Italia), los cuales le permiten facturar unos 18 millones de euros, ahora afronta el desafío de recuperar esa industria.