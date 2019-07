Una instagramer adolescente fue asesinada y el femicida publicó fotos del cadáver en redes sociales

Bianca Devins, una joven instagramer neoyorquina con más de 35 mil seguidores, fue asesinada por Brandon Clark, quien luego publicó imágenes del cadáver en su cuenta de la red social.

"Lo siento, Bianca", escribió el asesino en una de las imágenes, mientras que al mismo tiempo cambió su biografía de Instagram para que se leyera "10/06/1997 – 7/14/19′".

En una de sus stories de Instagram, mientras tanto, podía verse una ruta oscura con la leyenda "aquí viene el infierno", lo cual muchos interpretaron como una intención suicida.

En diálogo con Rolling Stone, el teniente Brian Coromato relató que el departamento de Policía de Utica recibió varias llamadas de usuarios de los foros de Internet 4chan y Discord que habían visto las imágenes del femicidio posteadas por Clark. Luego, el asesino en persona llamó también.

Confirmed—Utica police indentify East Utica homicide victim is 17-year-old Bianca Devins of Utica. Her alleged killer is 21-year-old Brandon Andrew Clark of Bridgeport. Police say the two met on social media, and had a relationship. Investigation ongoing #WUTR #WFXV pic.twitter.com/pVZhTdodEP