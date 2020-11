Vibrante cierre de campaña en Estados Unidos: Biden encabeza las encuestas, pero nadie se atreve a asegurar que gana

Los cierres de campaña de Donald Trump y Joe Biden tuvieron de todo. Hoy será el día final de una votación cuyo resultado todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo estará debido a que más de 90 millones de personas en los Estados Unidos votaron a través del correo como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Un dato no menor es que el actual presidente está rezagado en las encuestas a nivel nacional, que le asignan 44% de las preferencias contra 50,7% para el demócrata, según el compilado de RealClearPolitics.

Biden cerró su campaña ayer en Pittsburgh, donde afirmó que su objetivo será "sanar al país" y recobrar "el alma de la nación" y llamó a "levantarse y recuperar" la democracia. Este evento marcado por el distanciamiento social contó con la presencia de la cantante Lady Gaga, con quien emuló una escena de la película “A Star ir Born”.

Trump, por su parte, anunció a última hora que estará en la sede de su campaña en Virginia, donde en 2016 se impuso por estrecho margen. Este año, las encuestas le dan allí una ligera ventaja a Biden, con 49,8% contra 45,5% para Trump. Esto es un símbolo que quiere utilizar el mandatario debido a que, tal y como sostuvo en 2016, está convenido de que las encuestas volverán a equivocarse.

"Soy un poco superticioso. Hagamos las cosas de la misma forma", afirmó Trump ayer por la noche durante su cierre de campaña.

Un dato no menor es que en Estados Unidos la elección se da mediante un sistema indirecto. Para llegar a la Casa Blanca hay que obtener al menos 270 votos en el Colegio Electoral de 538 integrantes. Y en muchos de los estados con peso en ese cuerpo que cambian sus preferencias partidarias en cada ciclo electoral, la diferencia entre ambos postulantes está dentro del margen de error.



Biden, consciente de que el margen que los separa sería menor cada día, aprovechó para utilizar todos los recursos que tiene a su mano. Uno de los últimos fue hacer que el ex presidente Barack Obama juegue fuerte los días previos con varias apariciones junto a él. Una de ellas, y que se volvió viral, fue cuando el ex mandatario encestó un tiro de tres puntos en una cancha de básquet en Miami.

Pero la nota fue el video final con el que decidió terminar su campaña. Bajo el título “A votar” en el spot no se muestra en ningún momento al candidato demócrata. Durante los 53 segundos que tiene de duración no aparece ninguno de los candidatos del partido.