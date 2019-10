Vincularon a Bolsonaro con el crimen de la concejal Marielle Franco y estalló a los gritos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado en las últimas horas de haber estado relacionado con el crimen de la concejal de izquierda Marielle Franco, quien fue asesinada en marzo de 2018. La información fue publicada por la cadena de televisión Globo, por lo que el primer mandatario brasileño grabó un video en que se lo pudo notar muy exaltado y en el que además denunció al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de haber filtrado la causa que tiene secreto de sumario.

El programa Jornal Nacional (JN), de TV Globo, hizo público un informe en el que revelaron que un sospechoso de la muerte de Franco, visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro. Según reveló el portero del complejo, esta persona se presentó para visitar al por entonces candidato presidencial, y según pudo ver por las cámaras de seguridad, el sujeto se dirigió en realidad a otra casa.

En detalle, el testigo indicó que Élcio Queiroz, el acusado de conducir el coche desde el que se le disparó a Franco, dijo en la portería del edificio que había ido para reunirse con Bolsonaro, por lo que el portero aseguró haber llamado a la casa del presidente para autorizar la entrada. Sin embargo, una vez dentro, Queiroz fue hasta la vivienda de Ronnie Lessa, quien se cree que le disparó a la concejal.

Ante esta situación, el presidente de Brasil se mostró enfurecido en sus redes sociales, donde subió un video de 23 minutos repleto de insultos y agresiones contra Globo, y contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quien acusó de filtrar la causa que permanece bajo secreto de sumario. Además, negó haber tenido cualquier tipo de vínculo con el asesinato de la concejal, y se mostró cansado de las falsas acusaciones en su contra.

"Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, ¡mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro", gritó el mandatario en una transmisión en vivo que grabó casi a las 4 de la mañana en Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

"O el portero mintió o indujeron al portero a cometer falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí", sostuvo enfurecido.

LIVE: Mais uma matéria porca da Globo. Caso Marielle. https://t.co/GVW7KtWPVX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 30, 2019

El presidente también descargó su enojo contra Witzel, que según la revista Veja fue quien facilitó la filtración del caso, que está bajo secreto de sumario. "Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador solo porque se quedó todo el tiempo pegado a Flavio Bolsonaro, mi hijo, pero ahora se vuelve mi enemigo porque quiere disputar la presidencia en 2022", aseguró Bolsonaro.

Por su parte, Carlos Bolsonario, otro hijo de Jair, subió a su cuenta de Twitter un video donde muestra los registros de las llamadas que se hicieron desde la portería a la casa de Ronnie Lessa, a la misma vez que explicó que el día del crimen nadie intentó contactarse con la casa de su padre.

A pedido da @VEJA ! Não se preocupem, abutres, disponibilizo também o áudio da ligação feita no dia 14/03/2018 para a casa 58 e 36, tempos antes e depois da ligação que realmente importa, feita para a casa 65, às 17:13. O que dirão agora? íntegra: https://t.co/fT0ujToQS2 pic.twitter.com/gagehSAr7g — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 30, 2019

Um cadáver sendo usado de maneira que beira a psicopatia. Não há interesse em solução, apenas a vontade doentia de acusar adversários políticos em busca de PODER. O ódio por Bolsonaro e a sede pelo poder é maior do que o desejo real de justiça pela morte de um aliado. Doença! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 30, 2019

La muerte de Franco

El 14 de marzo de 2018, Marielle Franco fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza mientras circulaba en un auto por Río de Janeiro. En base a lo que se pudo investigar, se descubrió que las balas utilizadas para matar a la funcionaria fueron robadas a la policía, por lo que tres militares y un guardia-civil fueron acusados de haber cometido el crimen.

Los investigadores sospechan que la concejal fue seguida desde un evento en Lapa, en la Casa de las Negras, hasta que al pasar por una zona de menos tráfico, le dispararon a ella y al conductor del auto en el que iban.

Al momento de su muerte, Franco tenía 38 años, se definía como madre soltera y lesbiana, y era la voz de las minorías en la política brasileña desde que, en 2016, fuera elegida concejala de Río de Janeiro con una gran cantidad de votos.