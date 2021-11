Brutal ataque a hachazos: cuando lo detuvieron, cocinaba en su casa manchado con la sangre de la víctima

Un terrible hecho se vivió en Rosario. Juan José, un hombre de 63 que caminaba por las intersección de las calles Marcos Paz y San Nicolás, cuando fue atacado por un joven de 26 años con un hacha. Apenas pudo reaccionar cuando recibió uno de los hachazos en su cabeza. Cayó el piso e intentó repeler el ataque con sus piernas.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Después de lanzarle varios golpes con el hacha, el agresor huyó en su bicicleta, con la que trabaja de delivery. Herido, el hombre llamó por teléfono a su hijo para que lo ayudara.

Unos minutos después, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) porque presentaba un traumatismo de cráneo y una herida en la frente con un sangrado profuso que le provocó una descompensación.

Tras la denuncia en la comisaría 2° de Rosario por parte de la familia de la víctima, el atacante, identificado como Leo, fue detenido en una de las habitaciones de una pensión cercana. Estaba cocinando con la ropa y las zapatillas manchadas de sangre. Ahora se encuentra a disposición de la justicia.

En una entrevista, mientras aún se recupera, Juan José explicó: “Yo vivo en San Juan al 3500, dejé el auto y me estaba yendo a hacer un trámite por calle Mendoza. Cuando estaba cruzando por la cortada Marcos Paz, en el video se ve que viene con una bicicleta, la deja tirada, saca el hacha y me pega un golpe tremendo que yo no sabía que estaba pasando”.

Y completó sobre el momento en el que sintió el primer golpe del hacha en su cabeza y cayó al piso: “Si no me defendía, hoy no estaría hablando con ustedes, estaría tapado con un nylon en la morgue”, aseguró.

Por su parte, Maximiliano, el hijo de la víctima, relató en otra entrevista: "Fue atacado sin decirle nada, sin ningún motivo. Es muy fuerte ver a tu papá tirado, ensagrentado, y un tipo golpeándolo con un hacha. Él decía que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer y lo tenía que hacer".

Y agregó: "En uno de los videos se ve que él para la bicicleta (en la que iba, saca el hecha de una caja de delivery y sale corriendo a atacar a mi papá. Con el primer hachazo y mi papá tuvo una reacción de defenderse, no sé si le pegó pero le hizo un gran corte, profundo. Le hicieron 10 puntos aproximadamente".

Enseguida, al ser consultado sobre los posibles motivos del ataque, Maximiliano explicó que el joven “no está en sus cabales” y que conoce a su familia. A partir de ahí enumeró otros ataques contra sus hermanos. "Mi papá tiene una verdulería adentro de un supermercado y Leandro trabajaba como repositor en ese supermercado, más o menos desde hace tres años", dijo.

Y completó: “Leo tuvo una pelea con mi hermano una vez. Mi hermano caminaba por la calle y él iba por atrás y le pegaba, y salía corriendo. Después tuvo otra pelea con mi hermano más chiquito, que lo encuentra por la calle. Mi hermano se defiende y en la pelea a él se le cae un cuchillo, lo agarra y se va. Después mi hermano en esa semana viajó a otra provincia y quedó en la nada. Eso fue en plena pandemia".

Y también contó: "La verdad creo que está obsesionado con mi familia porque cuando ataca a mi papá, él primero pensó que le estaba robando y se da vuelta y este pibe le dice '¿no me conocés a mí?', y mi papá cae al suelo y le grita 'pará, pará'. Ahí el atacante le tira tres o cuatro hachazos. A mí papá lo quiso matar, una persona normal no anda con un hacha. A mí papá no le sacó la riñonera, el celular... fue a matarlo. No sé cómo mi papá lo sintió y se corrió".

Por último, el hijo del hombre herido afirmó: “El agresor se fue a agarrar su bicicleta, y hace 50 metros por la cortada, Marcos Paz, porque él vivía ahí, en una pensión. Cuando lo agarraron estaba cocinando con el pantalón y las zapatillas manchadas de sangre. Después encontraron el hacha en la pieza".