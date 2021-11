Carlos Ferro Viera contra Mavys Álvarez: “Nunca le di drogas, ni consumí con ella”

Hace pocos días, Mavys Álvarez, la cubana que tuvo un vínculo con Diego Armando Maradona entre 2001 y 2005, cuando ella era menor, y que denunció que fue violada, obligada a consumir cocaína y a someterse a una operación de aumento de busto, declaró ante la Justicia.



En su rol de testigo y bajo el sistema de Cámara Gesell, la mujer forma parte de una denuncia que hizo Fernando Miguez, de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, ante la PROTEX (el ala de la Procuración que investiga delitos de tgrata de personas).

Durante su declaración, Álvarez contó que fue sacada de Cuba de manera ilegal ya que era menor de edad. Y apuntó contra Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Omar Suárez y Carlos Ferro Viera. Durante una conferencia de prensa en Argentina, y más tarde en un mano a mano con Samuel Chiche Gelblung, Mavys aseguró que fue obligada a consumir por pedido de Maradona.



"A los dos meses de conocerlo comenzó a iniciarme en las drogas. Al principio, se iba de la habitación cuando quería consumir. Hasta que un día me mostró un plato con una línea de cocaína, me dijo que eso le ayudaba a disfrutar de la noche y no cansarse. A mí se me hacía raro inhalar un polvo por la nariz y de a poco me fue insistiendo", contó la cubana.

Y agregó: “Una vez me dejó un plato con dos líneas antes de irse de viaje. Cuando regresó, el plato estaba intacto. Ahí se enojó muchísimo. Me volvió a insistir hasta que finalmente lo probé. Empecé a consumir todas las noches y llegó un punto en que en verdad lo necesitaba. La relación duró cuatro años y medio y yo consumí cada diez minutos durante tres años. Llegué a consumir más que Diego. Competíamos para ver quién consumía más".



Ahora, Ferro Viera salió a contar su “verdad”. El ex integrante del círculo íntimo de Maradona le dio una nota a LAM con el objetivo de desmentir a Mavys. Sobre la denuncia de violación, dijo: “Estando yo no vi que la haya agredido nunca, y estuve solo ocho meses con ellos, pero su relación duró hasta el 2005, mientras estuve yo puedo decir que no vi nada de eso”.



Peri aceptó que fue él quien llevó a Mavys, cuando era una adolescente, y se la presentó al ex director técnico de la Selección Argentina. “Cuando la veo vi que era una nena de 16 años, y esto no es justificarme, es contar la realidad, porque yo en esa época estaba igual de mal que Maradona”, dijo.

Y agregó: “A veces me daba cuenta de lo que hacía y a veces no, y mi objetivo era tratar de ver cómo podía sacarlo a Diego de una situación de depresión que tenía, de ese bajón porque se había peleado con Laura Cibilla”.

En tanto, sobre la acusación que pesa sobre él de ser el hombre que le conseguía drogas a Maradona, Ferro Viera afirmó: “La droga se compraba en Cuba, siempre iba alguien. Yo no podía ir a ningún lado porque yo figuraba en el hotel como terapeuta de Diego, así que no podía salir, era demasiado público y masivo como para ir a conseguir drogas”.



En tanto, sobre la acusación de la cubana, quien afirmó que ella tomó cocaína junto a Israelit, Suárez y Viera, dijo: “En eso falta a la verdad, yo nunca le di drogas a ella ni consumí con ella”.

Y finalizó: “Yo a veces tenía droga y Diego me daba a mí también, pero tampoco es cierto que él no se haya recuperado para nada en Cuba, porque allá hacía tenis, nadaba, se recuperó muchísimo; y tenía un permitido cada tanto