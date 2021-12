El terrible posteo de Martín, el hermano de Caramelito, sobre su estado de salud: “Estoy en el mismo infierno”

La vida de Martín Carrizo, el hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo y ex baterista de Los Fundamentalisas del Aire Acondicionado, cambió para siempre en 2017. El diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue un golpe terrible. Pero el músico no se iba a dar por vencido.

Por eso, en diciembre de 2019, Martín juntó fondos y viajó a Miami, en Estados Unidos, para someterse a un tratamiento experimental y para paliar los efectos de la enfermedad ya que no existe una cura. Es que la ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular que se origina en celular del sistema nervioso central y disminuyen de a poco su funcionamiento hasta que mueren, eso provoca la parálisis de los músculos de forma progresiva.

Durante los meses en Miami, Martín contó con la compañía de su hermana y se sometió al plan de inyecciones con el que le prometieron que podía llevar una vida normal. El enorme problema es que era costosísimo. En aquel momento, Caramelito relató sobre el tratamiento: “Martín está muy bien de ánimo, muy contento, muy movilizado y muy agradecido. Él necesitaba viajar urgente, apenas se juntó el dinero para los tres meses, vinimos. El tratamiento será bastante más extenso. Y todo lo que se sigue juntando, hará posible que pueda continuarlo. Lo planteé en etapas, porque si no, se sentía que era inalcanzable”.

Y agregó sobre la ayuda económica que recibió por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo y de muchos desconocidos: “La ayuda de sus compañeros, los músicos del Indio y muchos otros que están haciendo shows para juntar dinero para él, hará que su tratamiento pueda extenderse más que esos tres meses que planteamos inicialmente”. Incluso Martín vendió sus objetos más preciados: sus baterías.

Sobre ese acto, la ex conductora infantil relató: “Desde muy chico que su vida es la música. La batería su instrumento amado, además es compositor y productor. Muchas de mis canciones las hacia él. Trabajamos mucho. Él decía que sus baterías sigan sonando mientras él se recupera. Está poniendo todo de sí”.

Y agregó: “Cada día que me despierto le pido al Universo que aparezca la cura. Yo lo que más rogaba era volver de Estados Unidos y decir: ‘Podemos hacer esto’, pero lamentablemente no… Todo en la vida, son cosas que pasan para capitalizarlas. Aprender de vos mismo. Elegir a dónde, qué querés hacer. Él decía que somos seres habituados. Todo mecanizado. Cuando uno se encuentra en una situación extrema dice: ‘¿Quiero elegir esto? No, momentito’”.



En 2021, después de volver a Argentina y de blanquear que no continuaría con el tratamiento porque era imposible pagarlo, Carrizo escribió: “Llegué a Miami con destrucción total por esta cosa que tengo encima. A finales de 2019 no tenía más fuerza ni energía, literalmente me sentía un zombie las 24 horas. De repente un día mi cuerpo hizo click y volvió la energía y despacito entre las aplicaciones, la medicación y pilates empecé a ganar fuerza y control”.



En las últimas horas, después de mucho tiempo de silencio, Martín publicó un duro y desgarrador posteo en su cuenta de Instagram en el que contó todo sobre su actual estado de salud: “¡Hola amores! Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara, a eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”. Y finalizó: “Si me encuentro escribiendo esto para todos, es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación”.