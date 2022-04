Homenaje al jefe Gorgory: la Policía irrumpió en un teatro por error y casi le disparan a los actores

El símbolo de la inoperancia policial en Los Simpsons es el jefe Gorgory, el comisario de Springfield, que no pega una y jamás puede resolver ningún caso. Parece que los oficiales de la Policía de Córdoba, a veces, se inspiran en ese popular personaje de la serie animada.

En la noche del sábado, un grupo de actores, el director de la obra El Juego y hasta el público vivieron un momento de terror absoluto por culpa de un grupo de agentes. Es que mientras se desarrollaba la puesta en el teatro el Chalet Hereje, en la calle Lisandro de la Torre 288, en Villa María, la Policía entró con armas y le apuntó a todos los presentes.

Todo ocurrió tras una denuncia al 911. Los oficiales recibieron el alerta sobre personas que ingresaban a un chalet con linternas. Al rato, llegaron y se metieron en el lugar, sin chequear que el lugar era un teatro y que en el interior se realizaba una puesta artística.

Como todo se encontraba a oscuras y escucharon personas que hablaban fuerte, tomaron sus armas y linternas. En minutos, varios oficiales irrumpieron en el lugar, comenzaron a gritar cuando notaron que había mucha gente, y le apuntaron a los actores y al director Andrés Bardra, porque pensaron que eran los criminales que habían tomado rehenes.

En su cuenta de Instagram, un testigo del hecho que se encontraba en la platea, escribió: "Irrumpieron con linternas y armas, apuntando al director Andrés Brarda, frente al público y actores. Tres patrulleros, manos arriba al director, 4 armas apuntando a la cabeza, una locura".

En tanto, Brarda publicó en su perfil: "El Juego, cuando el terror supera la ficción. Así es el título de la obra y hoy fue literal. Nos comimos un atropello por una denuncia equivocada. Revólveres con linternas me apuntaron pidiéndome explicaciones sobre el hecho artístico que estaba aconteciendo".

Y completó sobre el comportamiento del elenco, que pese al momento terrorífico, minutos después volvieron al escenario: "Felicito al equipo que pudo sobrellevar este mal trago con muchísimo oficio. El arte bajo la mira, pero más vivo que nunca".

Por su lado, otro hombre que se encontraba entre el público relató sobre el momento en la que la Policía entró a los gritos a la sala teatral: "Llegaron justo en el momento que uno de los chicos dice nos van a denunciar los vecinos y nos van a llevar en cana".

Después de apuntarle a varias personas, los policías le explicaron al director que habían recibido una denuncia, que luego dijeron que era “falsa”, y que por eso habían ingresado de esa forma. Al rato, dejaron el lugar como si nada hubiera pasado.

En una entrevista con El Diario de Córdoba, el director teatral dijo sobre el momento del allanamiento: "En ese momento, se me pasaron mil cosas por la cabeza. Cuatro policías, entre ellos una mujer, irrumpieron en el teatro, me llevaron contra la pared y me apuntaron con el arma en la cabeza".

Y explicó: “El sábado teníamos previsto una doble función, a las 22 y a la medianoche. Se trata de teatro interactivo, donde se abordaba la problemática del bullying, a través del género del terror, por lo que, tanto los actores como las personas del público necesitábamos estar parados".

Además, Brarda detalló: “Precisamente por lo que se propone en la obra, el chalé quedó a oscuras y la gente empezó a entrar iluminándose con los celulares. De pronto pudimos ver que, desde afuera, se nos alumbraba con linternas, hasta que llamaron a la puerta principal del chalet”.

Y finalizó: “Fue entonces que entraron los cuatro policías me arrinconaron contra una pared y, apuntándome con el arma en la cabeza me decían a toda voz: ‘¿Qué están haciendo?, ¿Qué están haciendo?’. Un rato después, los policías se dieron cuenta de que allí estábamos artistas y público, participando de una obra de teatro. Entonces, pidieron disculpas y se fueron".