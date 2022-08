"Los chicos vienen con mucha hambre": la triste realidad de las escuelas de Barracas

El lunes pasado, una nena de 11 años murió de hambre en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de Argentina. Su fallecimiento se dio luego de haberse descompensado en la Escuela 11 del barrio porteño de Barracas. Ella fue al Hospital Penna con su familia, porque no llegó la ambulancia del SAME durante la hora que esperaron. A los pocos días falleció. Ahora que ya no está, a la comunidad educativa local le pesa y le duele, porque desde hace años venían denunciando la situación que atravesaba y reclamando un refuerzo alimentario.

El caso podría transformarse en el ejemplo perfecto de lo que viven las familias que están en una situación de marginalidad y extrema pobreza, a sólo unos pocos kilómetros del poder político. Pero, en vez de eso, es negado porque refleja el desamparo nutricional que atraviesan quienes menos tienen, que para acceder a una vianda, deben pasar por un sin fin de trámites burocráticos.

"Esto es una situación que vivimos absolutamente todos los días, porque el nivel de hambre y de pobreza que hay en estos barrios, como en tantos otros de la Ciudad y la Provincia, es muy grande", explicó a BigBang el docente Federico Puy, delegado del gremio UTE, y añadió que, desde hace seis años, fueron los profesores quienes se encargaron de comprar el calzado de la niña, para que ella pudiera concurrir a clases.

Puy mostró la vianda para que quienes no viven esta realidad tengan la magnitud de la precariedad que significa esa porción de alimento. Son dos fetas de fiambre (paleta y queso) de poca calidad entre un pan francés mediano, ni más ni menos. ¿Y el refuerzo tan polémico que le negaron a la chica fallecida? "Es simplemente un yogurcito más, como si eso fuera suficiente para paliar la situación de hambre y de miseria que está viviendo la familia de conjunto", detalló el profesor de la Escuela Normal 5.

"Muchas veces tenemos que partir la vianda en dos o en tres porque los chicos vienen sin comer. Cuando nosotros decimos que con hambre no se puede estudiar, no es un lema o algo vacío, sino que realmente los chicos vienen sin almorzar", denunció Puy.

La pregunta que ronda en el aire cuando la docencia detalla su rol en estas situaciones de indigencia es una sola: ¿y qué espacio queda para educar? "En nuestra escuela, la parte pedagógica pasó a un segundo plano, que es lo que tendríamos que estar discutiendo constantemente: en cómo avanzar en el proceso de enseñanza, pero estamos cada vez más cumpliendo un rol de contención social", precisó el maestro.

"En todo el Distrito Quinto (el de Barracas) hay solamente 15 psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales para toda la comunidad educativa. No tenemos ni siquiera las herramientas necesarias para poder ayudar y contener la cantidad de problemas familiares, sociales, económicos que se presentan", describió.

El relato que presenta el docente se condice con lo que las madres que se acercan a buscar a sus hijos. Romina López, una de ellas, contó que solicitó una vianda para su hija en diciembre de 2021 y que todavía no tuvo respuesta por parte de las autoridades.

"Hay demasiada burocracia, esa es la verdad. Cuando el gobierno quiere hace las cosas como corresponden, y cuando no quiere no lo hace. Y en un caso tan especial como cuando alguien está solicitando una tarjeta o una ayuda del Estado, si no termina el trámite, hay que fijarse por qué no lo hace", reclamó la vecina.

Su testimonio también es solidario y empático con la familia que acaba de perder una hija. "Tengo mucha indignación porque el Gobierno porteño no se hizo cargo, se escudó en que los papás no habían terminado el trámite para poder darle la ayuda", protestó.

El lunes a las 17 marcharán hacia la Jefatura de Gobierno

La decisión fue tomada por la Escuela 11 y enseguida comenzó a conseguir adhesiones de otros colegios de toda la ciudad y del Conurbano bonaerense. El delegado de UTE aseguró que va a ser una convocatoria muy grande "porque el Gobierno de la Ciudad ya está lanzando una campaña para intentar convertir a la pobre víctima en un chivo expiatorio de que habrían hecho todo bien".

"Un gobierno que se gasta millones en un torneo del asado, o en la publicidad, pero que no cumple el fallo de alimentación, que hemos presentado con (la diputada nacional MC) Myriam Bregman y (la legisladora porteña) Alejandrina Barry, para cambiar este sándwich y que no haya ningún tipo de trámite para cualquier familia que pida el refuerzo alimentario", agregó a su reclamo Puy.

Por otra parte, Puy afirma que no le atribuye la responsabilidad de lo sucedido únicamente a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, también apunta contra la administración nacional por la grave situación social y que "el ajuste de Alberto (Fernández), de (Sergio) Massa y de Cristina (Kirchner), ya es muy grande".

"UNICEF dice que hay más de un millón de niños y adolescentes que han dejado un plato de comida de los cuatro que deberían tener por día", argumentó. "Vamos a poner un lema que es Con la escuela sola no alcanza, y queremos presentar un plan de organización novedoso para la Ciudad, que son asambleas en común con las familias, organizarnos en conjunto y movilizarnos todos, porque realmente la situación social está muy difícil".

La 21-24 en primera persona

"El barrio está muy conmocionado porque era una nena que conocían. Nos re chocó porque hay muchos que pasan por estos casos, pero ver una nena tan joven que fallece por este tipo de situaciones, al barrio lo conmovió un montón", aseguró Gabriela Méndez, vecina de la Villa 21-24 y catequista de la parroquia Caacupé, donde también participaba la niña que murió.

"No tengo mucho conocimiento sobre la vida personal de la nena, pero sé que estaban evaluando cómo era que venía, porque ya se le veía medio decaída, y como que quisieron intervenir, pero se fue un poquito de las manos y no se pudo llegar a tiempo, y lastimosamente falleció", relató ante BigBang la joven.

Ahora, junto a la parroquia, participarán de la movilización del lunes, la cual ya se están encargando de difundir entre toda la comunidad local.

Ha muerto una niña por el hambre en la Argentina. La mejor forma de buscar una forma de hacer justicia es que no muera ninguna niña ni ningún niño más en el país.