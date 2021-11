El voto de los famosos: de la sorpresa de Mirtha, al trabajo del marido de Pampita

Las elecciones legislativas en Argentina dejaron perlita de todo tipo. Y por supuesto, los famosos dejaron lo suyo. Más allá de la aparición de personajes disfrazados, extraños comportamientos en las escuelas y hasta algún escándalo, BigBang te invita a un repaso sobre el deber cívico de las celebridades.

Sin dudas, la gran sorpresa la dio Mirtha Legrand. En medio de su reposo tras la operación en el Mater Dei, debido a una obstrucción arterial por la que debieron colocarle dos stents el jueves 30 de septiembre, la diva se hizo presente y encaró hacia La Rural para emitir su voto.

Con un traje verde, al entrar al lugar, Mirtha recibió una ovación de parte de casi todos los presentes. “Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, afirmó la conductora.

Y completó sobre sus sensaciones en la previa del domingo electoral en Argentina: “Anoche no dormí por la emoción de votar. Voté en La Rural y me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”.

En Palermo, una de las personalidades que más llamó la atención fue Cande Tinelli. Aunque ella prefirió mantener el bajo perfil. Pero no votó en soledad. La hija de Marcelo Tinelli estuvo acompañada por Coti Sorokin, con quien partió rápido para su casa.

“Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Ejercer el deber y el derecho cívico y ciudadano es la libertad. Lo sabemos porque lo aprendimos”, escribió Marina Glezer en su cuenta de Instagram, haciendo un homenaje a Néstor Kirchner. ¿La razón? La actriz fue fiscal del Frente de Todos.



Otro que fue fiscal fue el marido de Pampita. Al tiempo que encara su futuro como político en Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán pasó su domingo en una mesa de una escuela de Palermo.



En su cuenta de Instagram, el empresario gastronómico publicó una foto y escribió: “Nosotros fiscalizamos”. El marido de Carolina Ardohain fue precandidato en la lista que lideró Ricardo López Murphy y que no superó las PASO.



Una que empezó el domingo bien temprano fue Graciela Alfano. La diva desayunó un café con leche y una medialuna en un bar de la calle Alvear. Después partió al lugar donde emitió su voto. Antes hizo una encuesta para sus seguidores.

Por su parte, Diego Brancatelli utilizó sus redes sociales para contar que había votado en Pilar y escribió: “No importa en que escuela votes. Ninguna la construyó el macrismo. Hoy votá bien. Con el corazón, la razón y la memoria. Agradecido siempre. ¡Viva Perón!”.



Por otra parte, y desde su Tandil natal, Juan Martín del Potro se levantó muy temprano para ir a emitir su sufragio. El tenista eligió una story de Instagram para dar a conocer que ya estaba listo para meter el sobre en la urna.



Los famosos que se mostraron muy simpáticos con los fiscales y el presidente de mesa fueron Fede Bal, Mariano Iúdica y Maru Botana, que se sacaron fotos con ellos. Lo propio hizo Evelyn Von Brocke. En tanto, Mica Viciconte escribió en las redes “Listooo”, y le agregó una foto mientras metía el sobre en la urna.



La que generó polémica fue Yanina Latorre, quien recibió muchos saludos en la escuela donde votó y generó un mini revuelo de adolescentes que querían sacarse fotos con ella. “Estamos acá, no hay nadie, está todo tranquilo, todo divino”, dijo mientras esperaba ante la mesa. “Acá estoy, a votarrr. Con conciencia, chicos. ¿Ok?”, escribió la panelista. Después acompañó a su marido Diego Latorre y a su hija Lola a emitir su sufragio.



Por último, otro famoso de LAM que publicó una imagen con las autoridades de mesa fue Ángel de Brito. Y escribió: "Muy Kari Jelinek, ¡voté sobre el final del día! Me crucé por la calle con mucha gente con bastón, andador y silla de ruedas yendo a votar. ¡Grosos!”.



Pero, sin dudas, la más feliz de la jornada cívica fue Verónica Ojeda. La ex pareja de Diego Armando Maradona estuvo en una escuela de Ezeiza. Pero no lo hizo en soledad. Estuvo acompañada por Dieguito Fernando, con quien metió el sobre en la urna.