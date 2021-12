"Mami, no me quiero morir": nuevo caso de gatillo fácil contra un chico de 22 años

Un nuevo caso de gatillo fácil, ahora en Isidro Casanova. Un joven de 22 años recibió tres disparos por parte de un efectivo de la Policía bonaerense el pasado 21 de noviembre a las seis de la mañana, cuando salió de bailar del boliche Jesse James de Isidro Casanova. Todo sucedió después de que la víctima, identificada como Tomás Ramos, salió de bailar del boliche Jesse James y fue atropellado por un auto. Los jóvenes que se encontraban en la puerta de la disco se agolparon para asistirlo y en el tumulto el policía presente disparó en tres oportunidades.

"El policía me dijo: 'Se me escaparon tres tiros'", reveló Flavia, la mamá de Tomás, en diálogo con C5N, al tiempo que recordó: "Me dijeron que mi hijo había tenido un accidente. Vivo cerca (del lugar en donde sucedió el episodio de violencia institucional), así que llegué en minutos y lo encontré tirado en la calle. Escuché los gritos y me dijo: 'Mami, por favor, no me quiero morir'. Había una ambulancia parada al lado de él".

De acuerdo a la declaración de los testigos, al momento de la llegada de Flavia, Tomás ya había recibido el disparo por parte del efectivo policial. "El sargento Gustavo Pedrozo sacó un arma, disparó contra quienes participaban de la discusión, efectuó tres tiros. Uno impactó en la entrepierna de Tomás, dejándolo gravemente herido y hospitalizado por diez días", sumó el parte emitido por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

"Gustavo Pedrozo estaba paradito con las manos en el pecho y me dijo: 'Se me escaparon tres tiros'. Le dije: 'Voy a ir a la comisaría y te vas a acordar de mí'. En ese momento tuvimos que ir al hospital porque mi hijo se estaba desagrando", sumó Flavia.

De acuerdo a las pericias, el policía le disparó al joven de 22 años con una escopeta anti disturbios en los genitales. "Me di cuenta de que lo habían baleado en el mismo momento en el que lo vi, porque tenía la parte de lo que es la zona baja un agujero en el pantalón y se le veía todo".

"Tomás está con un reposo de treinta días, con una sonda puesta, a la espera de una nueva operación. Le tienen que hacer una reconstrucción, porque el proyectil le cortó un pedazo de uretra. No puede hacer pis por sus propios medios. Y tiene un agujero en la pierna, donde sufrió una infección y por eso tuvo que ser internado de nuevo", detalló la madre.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional convocaron a una marcha para el viernes a las seis de la tarde en Plaza de Mayo con la consigna: "Basta de gatillo fácil".