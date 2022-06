“Me hice pis en la cama”: qué es la enuresis que afecta a los niños, cómo identificarla y los tratamientos adecuados

La pandemia de coronavirus no solo puso en riesgo la salud de todos y todas, también provocó que muchísimas enfermedades se potencien. El descenso de las consultas médicas y de los tratamientos, plantearon una situación que tardará bastante tiempo en reacomodarse.

En ese punto, los niños y las niñas no salieron indemnes de todo eso. Y en el último tiempo, diversos estudios científicos demostraron que durante la pandemia los casos de enuresis (también llamada “incontinencia urinaria nocturna”, es decir, la micción involuntaria mientras se duerme a una edad en la que se espera que el niño ya no se orine durante la noche) aumentaron.

En la actualidad, los casos de esta condición alcanzan aproximadamente al 20% de la población infantil de más de 5 años edad, incluso hay un 7,5% de chicos de hasta 10 años que padecen enuresis. Si bien se considera una condición que la mayoría logra resolver naturalmente y de forma positiva, de no ser tratado a tiempo y correctamente, podría persistir hasta la adolescencia.

Según diversos estudios, en la actualidad, alrededor de todo el mundo, los porcentajes de enuresis se han incrementado desde el inicio de la pandemia. Mas de un 16% de niños de 5 años la sufren. En tanto, entre los mayores de 6 años afecta a un 10% y de 10 años en adelante a un 7,5%.

Para explicar los diferentes motivos de la enuresis y relatar qué tratamientos existen para los menores, BigBang entrevistó al doctor Juan Pablo Corbetta (MN 98552), jefe de Urología Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; jefe de Departamento Materno - Infantil del Hospital Alemán,; vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP); y coordinador de urología pediátrica en pre y posgrado de la Cátedra de Urología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-¿Qué es la enuresis?

-La enuresis es la micción involuntaria de orina durante la noche, durante el período que se duerme. Y lo más importante de esa definición, para entender el contexto es lo de involuntario, es decir, no ser deseado, ni provocado por el paciente, es lo que hace la diferencia entre hacerse pis de día y hacerse pis de noche, porque son diferentes factores.

-¿Esto le puede pasar a chicos de cualquier edad?

-Afecta en la infancia. Es un período pre-enurético, que es entre los 5 y los 7 años, y su definición estricta es a partir de los 7 años y puede durar hasta los 14 o 16 años. En general, la enuresis clásica se considera en el período que va desde los 7 a los 14 años.

-¿Qué factores desencadena la enuresis?

-El principal factor es cómo duerme, es decir, la calidad del sueño del paciente. Nosotros, los urólogos, lo vemos en un contexto muy fisiológico, relacionado con un trastorno del sueño. Ese trastorno del sueño significa tener un sueño muy profundo y eso hace que le genere un trastorno en el despertar. Eso significa que, ante esos sueños profundos, no hay liberación de hormona antidiurética nocturna y eso genera que haya mayor producción de orina durante la noche, porque el riñón no tiene su freno natural en ese período, y como el paciente no se despierta porque duerme muy profundo, no siente llena su vejiga por lo tanto la orina rebalsa a través de la vejiga y por eso se moja una, dos o tres veces por noche. Generalmente, el enurético clásico se hace pis en el primer tercio de la noche porque rellena mucho su vejiga y rebalsa.

-¿Qué sucedió en la pandemia?

-Aunque no se notó un avance importante de la enuresis nocturna, sí hubo algo similar que son las disfunciones miccionales o disfunciones vesicales, que son pacientes que, orinaban bien durante el día, que tenían un buen ritmo, es decir, lo normal es ir cuatro o cinco veces por día, y por ahí aumentaron la frecuencia, la urgencia o la necesidad de ir al baño. O también les pasaba otra cosa que retenían pis o se quedaban con pis, eso se llama tenesmo. Eso sí aumentaron las consultas en pandemia pero tiene que ver con un factor emocional o psicológico en varios puntos. Esos se llama polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia miccional, eso lo mismo en Urología durante la pandemia, que es un trastorno, es una enfermedad y es autolimitada, y se puede medicar o no, de acuerdo a cada caso.

-¿Qué tratamientos existen para la enuresis?

-La enuresis tienen dos formas de presentación. Una es la nocturna monosintomática, porque es un solo síntoma que es hacerse pis de noche mientras están durmiendo. Y hay otra que es la enuresis polisintomática, que tiene no solo el trastorno de la noche sino que durante el día tiene aumento de la frecuencia, urgencia por ir al baño y son vejigas más activas, a las que se llama vejigas nerviosas, y tienen varios nombres. Ahí hay que ver qué edad tiene el paciente y si puede seguir un tratamiento farmacológico o solo que se puede hacer con el método con alarma.

-¿Qué diferencias hay?

-Si es solamente para la parte vesical, se puede empezar a los 5 años. Si es para la parte hormonal, la indicación es a partir de los 7 años. A veces no se sabe mucho y se quiere dar la hormona antes de tiempo. Pero la hormona tiene baja efectividad entonces no tiene sentido antes de los 7 años. Entonces, depende el caso, se puede hacer solo con hormona, durante un tiempo combinado con relajantes especiales para la vejiga y la dejan más tranquila. Pero todo depende de si tiene un factor o varios. Y después está el tratamiento más natural que es con Alarma que lo que se hace son dos métodos.

-¿Cómo son?

-Son muy caseros. Es ponerle alarmas al paciente en un ciclo reglado de horas. Si se va a dormir a las 22, poner un alarma a la una de la mañana, a las 3 de la mañana, y hacerlo sistemáticamente. Ahí la clave es que el paciente se despierte solo. No tiene sentido despertarlo. Hay muchos papás que los llevan a hacer pis de noche, pero lo único que hacen es vaciar la vejiga, pero no logran despertarlo. Y si el paciente no se despierta, esa liberación de hormona que le falta, no está. Por lo tanto no se genera el resultado esperado.

-¿A qué edad los padres y las madres deben poner el foco en la enuresis?

-Lo primero que hay que decirle a los padres que no es una enfermedad. Es un trastorno del sueño que está vinculado a esta acción que es hacerse pis de noche. Segundo que es involuntario. Si es involuntario, tienen que contener a su hijo o hija porque ellos no quieren que les pase. No hay que retarlos, siempre hay que acompañarlos. Tercer punto: la ansiedad de los padres es lo que más perjudica a los chicos porque la siente. Sienten ansiedad por la parte social y por el autoestima. Tienen que saber que a partir de los 5 años se puede empezar a consultar, pero el tratamiento farmacológico y más útil es a partir de los siete años.