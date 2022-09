Melody Amal Khalil Kabalan en BBN: "En Irán el problema es que en la mesa donde se sientan a hablar de leyes, no hay mujeres"

A raíz del asesinato de Amini, a quien la policía la detuvo y asesinó el 16 de septiembre por no portar el velo de la manera en la que lo autoriza el reglamento iraní, comenzaron a realizarse protestas y manifestaciones a cargo de las mujeres en todo el territorio iraní con la finalidad de cortarse el pelo y quemar sus Hiyab.

Hasta el momento se conocieron al menos 41 personas asesinadas en las manifestaciones, debido a la violencia que ejercen los efectivos policiales del país perteneciente a la república islámica. Además, las en las manifestaciones reclaman y exigen la caída del régimen de Ebrahin Raisi, actual presidente de Irán.

Además de las decenas de asesinatos, cientos de manifestantes, activistas reformistas y periodistas han sido detenidos ya que los disturbios por las manifestaciones se extendieron a varias ciudades. Raisi calificó las protestas de “disturbios” e instó a tomar “medidas decisivas contra los opositores a la seguridad y la paz del país y del pueblo”, según informó su oficina. Por su parte, el presidente canceló una entrevista que tenía pactada con CNN en Nueva York el miércoles pasado después de que la célebre periodista Christiane Amanpour se negara a usar un hiyab.

Melody Amal Malka Kabalan es la fundadora de AFIFA ORG, que se encarga de relatar y visualizar historias de mujeres musulmanas y del mundo árabe que no son contadas en los medios hegemónicos con la finalidad de dar a conocer a la mujer de Medio Oriente y Mundo Islámico. La Presidenta de “Islam Para la Paz” Servicio de la comunidad islámica y toda la sociedad argentina expresó su postura frente al caso de Amini y afirmó en una entrevista con BigBang: "Mahsa Amini era una mujer que la obligaron a usar un velo que no quería en su propia sociedad, en el lugar donde se encontraba y la mataron por no usarlo correctamente”.

Entrevista a Melody Amal Malka Kabalan

¿Qué opinas sobre el caso de Mahsa Amini, la joven que falleció el fin de semana en Irán tras ser detenida por la policía de la moral?

La realidad es que es un hecho que me impactó y me shockeó mucho porque se sigue viendo con total libertad el abuso de la autoridad y el mal uso de la religión hacia el derecho de las personas y en este caso hacia el cuerpo de las mujeres. Mahsa fallece por golpizas que recibió por no usar el velo de manera “correcta”. Yo me pregunto qué es para estas autoridades usar de manera correcta y porque se sienten con la moral de poder juzgar a la persona o de indicar como deben vestirse.

Realmente cuando vi la noticia los días siguientes pensé si realmente no tenemos este tipo de policía moralista en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres en cual quier parte del mundo y de la sociedad. También pienso que el mundo lamentablemente en muchos casos es víctima de discursos de odio hacia las mujeres. En este caso fue Mahsa Amini, pero los días siguientes fueron otras mujeres.

Manifestaciones en Irán por el asesinato de Mahsa Amani.

¿Qué significa para la religión islamica el incumplimiento de las reglas de vestimenta por parte de las mujeres?

Hay una ley coránica que dice que no hay imposición en cuanto a la religión. A veces parece que hay religiosos que no leen la misericordia que hay en el sagrado Corán. El Corán habla de que el Islam es un modo de vida y una invitación para que la gente viva en paz y en equidad. Y acá estamos hablando que golpean a una mujer y que muere por eso. Y todo por no vestirse como dice Irán que hay que vestirse. Además, habla de la conducta de los seres humanos, no solo de las mujeres sino también de los hombres. Habla de que los hombres deben bajar la mirada. Y eso habla del respeto hacia la otra persona. Cuando en occidente nosotras pedimos que nos respeten, que no son piropos, que es acoso callejero. Bueno el Corán habla de eso. De que el hombre baje la mirada y nos respete. No solo con no mirarla con deseo sexual. Sino es a la no violencia. No hay justificación en la religión islámica para golpear a una mujer o a un hombre. Hay una ley coránica que dice que si matás una vida es como si matases una humanidad. Pero si salvás una vida es como si salvases a toda la humanidad. No hay dudas de que nadie tiene derecho a quitarle la vida una persona porque piensa diferente.

¿Por qué crees que en la actualidad cierta parte de la religión no está de acuerdo con aceptar a las mujeres que no se sienten representadas con la regla de vestimenta?

El caso de Irán no es el caso de todos los países del mundo. En Irán el velo es obligatorio. Hay una etiqueta de vestimenta obligatoria que se basa en interpretaciones religiosas pero no es así en todas las sociedades islámicas, ni si quiera en países vecinos a irán es así. Esto sucede y no es que la religión no lo acepte. El problema aquí es que en la interpretación, en la mesa donde se sientan a hablar de leyes, no hay mujeres sentadas. Solo hay hombres. No es que el Islam no permite que las mujeres tengan derechos u opinión. El problema es el machismo y la misoginia que existe en cualquier ámbito y que también está dentro del religioso.

¿Con que finalidad surge Afifa Org? ¿Tiene ideas de abarcar estas problemáticas?

Afifa org surge con las finalidad de poder contar historias de mujeres musulmanas y del mundo árabe que no son contadas en los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos y en general cualquier red social se acuerda de la mujer árabe únicamente cuando sus derechos son prohibidos. Cuando hay una noticia atroz sobre el mundo árabe/musulmán. Pero jamás se acuerdan de las musulmanas cuando obtienen sus metas, cuando son galardonadas, cuando son jefas de estado, cuando están en cargos de importancia y hay que recordar las dos cosas. Porque si no siempre la mujer musulmana está en el ojo de que necesita occidente par ser liberadas de la opresión del islam. La mujer hizo mucho por la historia del islam. La primera universidad en el mundo reconocida por la UNESCO la fundó una mujer marroquí. Esas son las mujeres, pero también es la historia de Mahsa Amini, mujer kurda que la obligaron a usar un velo que no quería en su propia sociedad, en el lugar donde se encontraba y la mataron por no usarlo “correctamente”.