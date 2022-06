Santilli publicó un TikTok sobre “los narcos” del Conurbano y un senador de JxC lo liquidó

Hace pocas horas, el de Juntos por el Cambio, Diego Santilli se hizo viral por un video que publicó en su cuenta de la red social TikTok, y fue criticado por propios y extraños. Expertos en marketing y en plena búsqueda de votos, los encargados de comunicación del ex vicejefe de la Ciudad creyeron buena idea grabarlo mientras denunciaba las supuestas maniobras de los narcos en el Conurbano Bonaerense El plan salió muy mal.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que en el TikTok que el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires deja en claro en el nulo conocimiento del territorio que pretende conducir. En el video, realizado en el Barrio San Cayetano, en Gonzaléz Catán, a la orilla del río Matanza riachuelo, Santilli contó la supuesta manera en la que trafican drogas de un lado al otro de la cuenca.

Joaquín De La Torre, senador provincial de Juntos por el Cambio, cruzó en seco a Diego Santilli por un video que subió a TikTok, donde el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense denunció a "los narcos". Y fue con munición gruesa: le endilgó un "profundo desconocimiento del conurbano", a quien pretender competir en ese territorio.

"Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. ¿Ven esa soga que está ahí y esa caja de telgopor? Allá está Ezeiza”, relata SAntilli en la grabación. Y continúa: “Por ahí vienen los que trafican. Ponen la droga allí y la cruzan para este lado. Hay que terminar con esto". La explicación parece una broma ya que se ve un pote flotando en tan poca agua que se ve el lecho y en un lugar que está separado por menos de cinco metros de distancia entre orilla y orilla.

Aunque sumó cientos de miles de Me Gusta en la plataforma, también le llovieron las críticas de los usuarios. Uno le puso: “Entre Ezeiza y La Matanza la pasan tranqui andando en bici”. Un segundo se burló: “Ni que fuera la frontera con Paraguay”. Otro le escribió: “Pero si dijeron que Vidal sacó a todos los narcos” y “podrías ser guionista de películas, pedazo de fantasma”. Y por último, uno se rió: “El dueño de la línea, viendo este video ... Diciendo esa es mi línea, que se me enganchó cuando fui a pescar, jajaj”.

La crítica de JxC

El ex intendente de San Miguel y senador de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre, castigó con todo a Santilli en su cuenta de Twitter. Además de publicar el TikTok del colorado, también escribió: "Sólo una persona con un profundo desconocimiento del conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con 'una soga y una cajita' por un zanjón".

Y continuó en su hilo: "Seamos serios, los problemas de quienes vivimos y queremos a la provincia no se solucionan con estas payasadas". A eso lo agregó: "El narcotráfico se está transformando en una cuestión estructural y profunda que merece seriedad, respeto y capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio".

Por último, escribió: "Por otro lado Diego, los límites de los municipios en PBA no son importantes porque no cambian la jurisdicción. ¿Quedó claro o te hago un dibujito?". Hace poco tiempo, De La Torre había tomado trascendencia dentro de la coalición opositora porque había renunciado a la vicepresidencia segunda de la Cámara alta bonaerense luego del acuerdo de Juntos por el Cambio on el oficialismo para designar a Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas. Por ahora, Santilli no respondió. Ni siquiera como TikToker.