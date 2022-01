Nahir ratificó que su padre mató a Fernando y dieron detalles de los abusos a los que la sometió su tío

A días del inicio de 2022, Nahir Galarza llamó a su abogada Raquel Hermida Leyenda, para pedirle que hiciera dos denuncias. En la primera acusó a su tío paterno por abuso sexual. En la otra, aseguró que su padre, Marcelo Galarza, fue quien había asesinado a Fernando Pastorizzo, en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Tal como le había dicho a su defensora, Nahir repitió la misma frase a través de una audiencia que se llevó a cabo por la plataforma Zoom. “Yo no maté a Fernando, mi papá lo mató”, fue la frase que Galarza le dijo al fiscal Mauricio Guerrero de Gualeguaychú.

La defensa de la condenada a perpetua el 3 de julio de 2018, quien se presentó a la audiencia virtualmente desde la Unidad Penal Número 6 de Paraná, no tomó en cuenta ninguna de las pruebas, ni los testimonios que dejaron en claro que Nahir había sido la responsable del asesinato de Pastorizzo.

En ese sentido, Hermida Leyenda y Candela Bessa, asesora jurídica en la denuncia por abuso sexual, ratificaron ambas denuncias ante el fiscal pese a que la Justicia había desestimado la nueva versión de Galarza horas después de la presentación.

En ese punto, el testimonio de Nahir fue: “Vengo a ratificar todo lo que dijo y denunció mi abogada Raquel, que yo soy inocente y fue mi padre quien mató a Fernando”. Luego su abogada relató todo lo que le había contado la acusada por el crimen de Fernando.

La denuncia contra su padre se dio en el mismo momento en el que el ex policía se separó de Yamina Kroh, la mamá de Nahir. Incluso la ex mujer denunció en una entrevista: “Ahora todo me cierra. Yo le creo a Nahir. Yo sufría violencia de género de parte de mi marido, pero cuando pasó lo de Nahir las cosas cambiaron. Logré imponerme. Le creo a mi hija, aunque todo esto es muy duro para mí”.

Mientras la Justicia notificaba a Galarza de la denuncia, también le brindaron un botón antipánico a Kroh, y dictaron una perimetral contra Galarza. En este momento, el padre de Nahir vive en una chacra en Entre Ríos.

Por otra parte, sobre la denuncia contra el tío paterno de Nahir por haberla sometido a abuso sexual, la abogada aseguró: “Este abuso sexual infantil tiene como objeto condenar a su tío, no tiene relación con la causa del homicidio de Fernando, es una causa privada que va a ratificar Nahir”.

Y siguió: “La ataba a un árbol, le pegaba a su hermanito. Los tenía privados de su libertad más que al cuidado. Fue un abuso que duró bastante tiempo, demasiado. Fue con lesiones”.