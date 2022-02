Netflix se enfrenta a una gran demanda por "Gambito de Dama": acusan a la serie de sexista

Una de las series más importantes del 2020, “Gambito de Dama”, se hizo muy famosa apenas salió en la gran plataforma de streaming Netlfix. Sus números hablan por sí solos, todo aquel que tenga un Smart TV la ha visto, y ya a los 28 días luego de haber sido estrenada el 23 de octubre de 2020, había sido vista por al menos 62 millones de usuarios de la plataforma. También fue vista en más de 60 países del mundo. Además, recibió 10 premios, dentro de los cuales hay 2 Globos de Oro y 1 Emmy, y 6 nominaciones en otras categorías y premiaciones.

Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, hoy se encuentra dentro de un conflicto legal frente a la famosa ajedrista de la ex Unión Soviética, Nona Gaprindashvili, con acusaciones por difamación y falsa invasión de la privacidad. Nona es considerada hasta la actualidad como una leyenda dentro del mundo del ajedrez ya que fue la primera mujer en lograr el título de Gran Maestro de la FIDE y la quinta campeona de ajedrez del mundo; además cumplió con el muy importante rol de popularizar más el ajedrez femenino en el mundo, ya que en ese entonces los hombres tenían más acción e importancia dentro de los torneos.

¿De qué se trata “Gambito de Dama”?

Para conocer más acerca de este tema y todo lo que implica el conflicto, primero debemos empezar hablando un poco de qué se trata esta serie, cuál es su trama y en qué se basa.

Gambito de Dama se hizo conocida originalmente en inglés como “The Queen’s Gambit” está basada en la novela escrita por el novelista Walter Tevis en el año 1983. La historia relata sobretodo la historia de Beth Harmon, protagonizada por

, desde su infancia hasta su adultez.

De pequeña, Beth fue una niña prodigio que vivía en un orfanato, ya que sus padres mueren en Kentucky a finales de los años 50. Comienza desarrollando sus habilidades en el ajedrez a medida que juega con el conserje del orfanato. Cuando es adoptada por sus nuevos padres, forma un muy buen vínculo con su madre y es ella quien la ayuda a seguir en su nueva vida de ajedrecista participando de torneos.

Básicamente, relata cómo es su curiosa personalidad y cómo llega a la fama a pesar de todas las dificultades y obstáculos que se enfrentan en su vida por su propia cuenta y por demás razones que no puede controlar.

Es muy interesante, ya que la trama muestra mucho cómo una mujer se gana la vida con su propio talento, se basa totalmente en cómo se siente ella y cómo debe dejar de lado ciertas personas para cuidar de sí misma.

¿Por qué ocurrió la demanda hacia Netflix?

Todo comienza a partir de una línea que se expresa en una escena del capítulo final llamado End Game donde Beth está jugando una partida y un relator de radio menciona a Nona Gaprindashvili; más exactamente dice: “Lo único inusual en ella es realmente su sexo, e incluso eso no es único en Rusia, está Nona Gaprindashvili, pero es la campeona mundial femenina y nunca se ha enfrentado con hombres.” Esta frase fue en realidad sacada de la novela original en la que se basa, con la diferencia de que en ella no lo dice así sino que lo que dice es: “Lo único inusual en ella era su sexo; e incluso eso no era único en Rusia. Estaba Nona Gaprindashvili, no al nivel de este torneo, pero una jugadora que había conocido a todos estos grandes maestros rusos muchas veces antes”.

Claramente, la versión de Netflix fue interpretada de una forma muy ofensiva por Nona, argumentando que dicha línea era “extremadamente sexista y denigrante”, además de falsa ya que hasta el año 1968, en el que ocurre eso en la serie, ya se había enfrentado a 59 competidores masculinos, dentro de los cuales se incluyen al menos 10 Grandes Maestros de ese entonces. Es por esto que Nona decide emprender una demanda de 25 páginas en el Tribunal Federal de Distrito en Los Ángeles por difamación pidiendo 5 millones de dólares en compensación y la eliminación de la afirmación de que nunca había jugado contra hombres a la compañía de Netflix.

La demanda por su parte sostiene que “Netflix mintió descarada y deliberadamente sobre los logros de Grapindashvili con el propósito fácil y desfachatado de intensificar el drama al hacer parecer que su heroína de ficción había logrado hacer lo que ninguna otra mujer, incluida Grapindashvili, había hecho. Además sostiene que esta referencia es “manifiestamente falsa”, “tremendamente sexista” y “menospreciadora”.

¿Cómo respondió Netflix?

Al presentarse la causa en el tribunal, Netflix tuvo que salir a responder frente a la ley y los medios. Argumentó así que habían contratado a dos profesionales del ajedrez para realizar la investigación para la serie, ya que ellos no tuvieron intención alguna de difamar o insultar a Nona.

Además, calificaron la demanda como “sin fundamento” ya que la producción estaba respaldada por la Primera Enmienda de Estados Unidos que otorga y garantiza la libertad de creación. Se negaron también a retractarse y volver a doblar la voz en off o emitir alguna declaración pública.

¿Cómo va avanzando la demanda?

La jueza encargada del fallo negó el pedido que hizo Netflix de la desestimación de la demanda, ya que no estuvo de acuerdo con eso y expresó que el argumento de Nona de una posible difamación era más viable. Virginia A. Phillips, la jueza, sostuvo que a pesar de ser ficción pueden ser igualmente consideradas como difamación si afectan a personas reales. Es así como las acusaciones contra Netflix de parte de Nona van teniendo más apoyo y la empresa queda un paso más atrás frente a este asunto. Sin embargo, todavía queda mucho por delante y no han surgido nuevas noticias con respecto al tema.

En fin, la demanda tiene esperanzas de seguir adelante beneficiando a la víctima de este asunto. A pesar de tratarse de una serie ficticia, basada en una novela ficticia, si se afecta a una persona dentro de la realidad, las cosas pueden ponerse bastante feas.