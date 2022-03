Violencia machista: Violó a su ex, la grabó para extorsionarla y, ante la Justicia, la culpó a ella

El hecho generó indignación en la ciudad de Mar del Plata. El 21 de noviembre de 2021, un hombre de 44 años, del que no trascendió el nombre por orden de la Justicia, fue denunciado por su ex novia. La joven de 27 años había llegado herida a una comisaría local. En estado de shock, fue contenida por trabajadoras de la salud y apenas pudo hablar contó que había sido violada por su ex pareja. Además del aberrante hecho, el abusador había grabado el hecho para extorsionarla.

Después de varios meses en condición de prófugo, el acusado fue detenido el viernes pasado. Apenas fue detenido, rogó que lo soltaran y dijo que, en realidad, su ex pareja le había puesto “una trampa”. Por supuesto, sus dichos no tienen ningún sentido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según la denuncia de la chica, aquel 21 de noviembre, el sospechosos la interceptó en las inmediaciones de la Base Naval de Mar del Plata. Primero la llamó por su nombre. Como ella no se quería acercar, el violador sacó un arma de fuego, la amenazó con matarla y la hizo subir a su moto.

Desde ahí, el hombre manejó hasta una casa desahitada a varias cuadras del lugar, ubicada en la calle Marcelo Torcuato de Alvear al 1200. Ahí la atacó, la golpeó, le rompió sus ropas, la violó y, mientras tanto, con un celular en su mano grabó el abuso sexual. El objetivo de ese video era extorsionarla.

Esa noche, la joven pudo escapar y realizar la denuncia contra su ex. Pero nada de eso cambió la actitud del abusador. Desde el día del abuso en adelante, el hombre comenzó a hostigarla. Primero lo hizo personalmente y cuando supo que tenía ordenes de restricción impuestas por la Justicia, la llamaba por teléfono para recordarle que contaba con una grabación del abuso.

De a poco, la Policía comenzó a rodearlo. Llamaba siempre desde el mismo teléfono. Los operativos comenzaron a acercarse cada vez más. Aunque él siempre lograba borrarse en los últimos momentos. Hasta que el viernes, cuando los agentes confirmaron que se encontraba en su domicilio, pudieron atraparlo.

Para entonces ya contaban con varias pruebas de los llamados y de las amenazas constantes contra la joven de 27 años. Así fue que el juez a cargo de la causa permitió que el personal de la DDI pudiera llevar adelante un allanamiento en el hogar del violador. Fue detenido de inmediato.

Lo que pasaría unos días después, sería una demostración de la violencia machista que reina en el país. El fiscal Leandro Arévalo le tomó declaración. Para entonces, el hombre alojado en una celda de la Unidad Penal 44 de Batán, enfrentaba cargos por los delitos de “coacción agravada y abuso sexual agravado”.

¿Qué dijo? Además de negar que había violado a su ex pareja, aunque los análisis clínicos confirmaban que el ADN correspondía con el suyo, dijo que era un simple “desenamorado”. Una justificación indignante. Más allá de eso, no pudieron hacer que hable mucho más. Aunque tuvo tiempo de acusar a la víctima. “Ella me hizo una trampa”, lanzó el violador, como última herramienta para salvarse. Seguirá detenido hasta el juicio oral.