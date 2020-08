BorgesChallenge, la iniciativa para revivir en Instagram al escritor en el mes de su nacimiento

El próximo 24 de agosto se cumplen 121 años del nacimiento de Jorge Luis Borges. En un intento por revivir su obra literaria y llevarla a un terreno más visual, nació el #BorgesChallenge, que tiene como objetivo colmar durante este mes los feed con citas, fotos y anécdotas del escritor.

"La idea es convertir agosto en un mes dedicado al escritor, por eso lanzamos el desafío. ¿De qué se trata esta iniciativa? La idea es que puedas subir a tu feed de Instagram algo referido al escritor. Puede ser la tapa de algún libro que tengas en tu biblioteca, el fragmento de un cuento que te haya gustado; algún poema, alguna frase suelta", precisa el periodista y creador de la iniciativa Daniel Mecca, en diálogo con BigBang.

La participación también puede ser activa, en línea con la explosión de los lives literarios que tienen lugar en la red social desde el inicio de la pandemia. "También te podés grabar leyendo algún texto de él. Todo es posible y todo es válido".

Pero el desafío no queda ahí. "Simplemente hay una instrucción para cumplir. Cuando hagas el posteo, el objetivo es que puedas invitar y desafiar a otra persona a que haga lo mismo en su mura. De esta manera, buscamos generar una circulación y mayor información sobre la obra de este enorme y extraordinario escritor argentino".

"Borges consideraba que la literatura son versiones, hagamos de este desafío una nueva versión de Borges", suma el creador de la iniciativa. Desde BigBang, nos tomamos en serio el desafío y te contamos cómo fue el día que Borges conoció a Julio Cortázar.

El día que Julio Cortázar conoció de casualidad a Borges en París: "Quedé hecho un pañuelo"

Los enemistaron desde el lenguaje, la ideología y hasta desde la escritura. Sin embargo, la relación que unió a Jorge Luis Borges con Julio Cortázar fue mucho más intensa de lo que los críticos quisieron instalar. Según el propio autor de Rayuela reveló en una carta dirigida en 1964 a Francisco “Paco” Porrúa, su agente literario, la primera vez que se encontró en persona con Borges fue en el edificio de la Unesco en París. “Quedé hecho un pañuelo”, advirtió en su momento el autor de La otra orilla.

“No te podés imaginar cómo se me llenó el corazón de azúcar y de agua florida y de campanitas cuando, al cruzar el hall de la UNESCO con Aurora (Bernárdez, su primera mujer) para ir a tomarnos un café a la hora en que está terminantemente prohibido, y por lo tanto es muchísimo más sabroso, lo vimos a Borges con María Ester Vázquez, muy sentaditos en un sillón, probablemente esperando a Caillois”, destacó el escritor.

Ah, Cortázar, a lo mejor usted se acuerda de que yo le publiqué cosas suyas en aquella revista"

El encuentro de los argentinos en el extranjero fue, según Cortázar, emocionante. “Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya estábamos abrazándonos con un afecto que me dejó sin habla. Fue algo maravilloso. Borges me apretó fuerte y ahí nomás me dijo: ‘Ah, Cortázar, a lo mejor usted se acuerda de que yo le publiqué cosas suyas en aquella revista. ¿Cómo se llamaba la revista, che?’. Yo casi no podía hablar, porque el grado de idiotez al que llego en momentos así es casi sobrenatural, pero me emocionó tanto que se acordara con un orgullo de chico de esa labor de pionero que había hecho conmigo”, relató el autor de El libro de Manuel.

Por último y en clara alusión a las diferencias políticas que mantenía con el autor de El Aleph, Cortázar analizó la cobertura periodística que los medios locales le dieron a la visita del argentino y desestimó: “Por supuesto, los periodistas se ingeniaron como siempre para hacerle decir a Borges cuatro pavadas sobre política. Pero qué poco importa o, en todo caso, qué poco me importa”.