¿Prevención o estupidez? Levantaron "Lo que el viento se llevó" de plataformas de streaming por "racista"

La plataforma de streaming HBO Max eliminó de su catálogo provisoriamente la película Lo que el viento se llevó (en inglés Gone With The Wind) porque considera que la película de Victor Fleming, estrenada en 1939, hace 81 años, idealiza la esclavitud y refuerza estereotipos racistas. La ola de corrección política se extiende por la industria: Disney eliminó Canción del sur, de 1946, y la Paramount canceló el reality Cops, que protagonizan policías norteamericanos y es el modelo en que se basa nuestro Policías en acción.

Una columna de opinión del periodista John Ridley en el diario Los Angeles Times sugirió la medida. Ridley afirmaba que la historia "glorifica" la esclavitud durante la Guerra de Secesión de EE.UU., "ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color". Durante el período histórico reflejado por la película, los estados del sur se negaban a abolir la esclavitud y querían proclamar su independencia.

Considerada uno de los grandes clásicos de la historia del cine, Lo que el viento se llevó (basada en una novela de Margaret Mitchell y protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh) sigue despertando el interés de las nuevas generaciones, aunque desde siempre fuera criticada por los personajes negros estereotipados. El guionista afroamericano Carlton Moss, por ejemplo, señaló que los personajes negros muestran una "radiante aceptación de la esclavitud" y son "perezosos, torpes, irresponsables". La actriz afroamericana Hattie McDaniel ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de esclava de la familia O'Hara. Durante la ceremonia, McDaniel se sentó al final de la sala, separada de sus compañeros de elenco, debido a las leyes de segregación racial que existían entonces en los Estados Unidos.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y reproduce algunos prejuicios étnicos y raciales que, por desgracia, han sido comunes en la sociedad estadounidense. Ese racismo estaba mal entonces y está mal ahora, y mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable", dijo un vocero de HBO al portal especializado The Hollywood Reporter. Lo que el viento se llevó volverá a HBO Max, con "un debate sobre su contexto histórico y una denuncia". La película se emitirá tal cual se creó originalmente: "Lo contrario sería afirmar que esos prejuicios nunca existieron", razona el vocero.

A raíz del asesinato de George Floyd en un episodio de brutalidad policíaca teñido de racismo en Minneapolis, las compañías no quieren que de ningún modo se las considere racistas. El racismo está presente en varios clásicos del cine norteamericano, como El nacimiento de una nación (1915), simplemente porque estaba presente, también en la sociedad.

En medio de la ola de protestas, la Paramount levantó el programa Cops, un reality show que muestra operativos policiales. Cops llevaba nada menos que 31 años en cartel y fue criticado desde siempre por su glorificación del trabajo de la policía, así como por sus estereotipos de los criminales.

El debate que abre la proyección de un superclásico del cine con una explicación es sencillamente un debate sobre la libertad de expresión y sus alcances. ¿Por qué HBO no cree en la inteligencia de sus espectadores? ¿Cómo es eso de que una obra artística deba ser "explicada" por la cadena que la emite? La cadena hizo lo que le pidió un periodista y se metió en un lío conceptual del cual no podrá salir ilesa.