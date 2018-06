De Mar del Plata al Luna Park: cómo se conocieron Luisito Rey y la madre de Luis Miguel y la última vez que se supo de ella

"El diminuto cantante español Luisito Rey, en el mayor de los secretos, acaba de contraer matrimonio con una niña ajena a la farándula que responde al nombre de Marcela. Los esposos, que se casaron hace dos meses, se conocieron este verano en Mar del Plata y habitan un coqueto departamento del Barrio Norte. Aprestándose a partir para México, donde practicarán la clásica luna de miel, y además, Luisito cumplirá algunos compromisos artísticos. El muchachito quiere dar dos puntadas con el mismo hilo". Con fecha del lunes 19 de mayo de 1969 y el sencillo título "Se casó", el diario Crónica anunciaba en su sección "TV" que se había formado una pareja, una pareja que 48 años después, Netflix mediante, mantiene en vilo al mundo, una pareja cuyo primogénito se llamó Luis Miguel Gallego Basteri, a quien hoy conocemos como Luis Miguel.

El premonitorio recorte de Crónica.

Luisito Rey había venido a cantar en la Confitería París, que quedaba en la Rambla de la Bristol. Así comenzó una relación con esta joven italiana "ajena a la farándula" hasta ese momento. Una relación cargada de sinsabores y polémicas, tanto para ella como para el mayor de sus hijos, tal como la prensa de espectáculos mexicana y los biógrafos del cantante habían relatado más de una vez, pero ahora el propio Luis Miguel confirma a través de la serie que emite Netflix, qué el mismo autorizó y en la cual figura como productor ejecutivo.

La serie dice que él la tiranizaba, que la alejaba de su hijo mayor, que le impedía trabajar, que la ofreció sexualmente como moneda de cambio para promover la carrera de su hijo, y otra serie de ruindades ante los cuales ella durante un largo tiempo parece no reaccionar.

Saltemos en el tiempo. Ahora es el 16 de marzo de 1.985 . Luis Miguel está concentrado en su camarín del Luna Park. Falta muy poco para subir al escenario. No la ve desde hace cuatro meses, cuando filó su segunda película, Fiebre de amor. Giró por Chile y Argentina, grabó un disco en italiano (Collezione Privata) y comenzó su gira "Palabra de honor". Marcela estaba vestida de blanco. Los testigos dicen que madre e hijo se abrazaron y lloraron. Un periodista le preguntó si era difícil ser la madre de Luis Miguel. "No, para mí no", dijo Marcela. El mes anterior, Micky había ganado la Antorcha de plata en el Festival de Viña del Mar y había ganado un premio Grammy. Marcela no estaba. ¿Dónde estaba?

Micky la invita a subir al escenario y le canta, vaya paradoja, una canción escrita por el propio Luisito Rey, una canción que se titula precisamente "Marcela", una canción sencilla y bella titulada, precisamente "Marcela". Será la última vez que la vea.

Luis Miguel le canta a Marcela Basteri, su madre, en el Luna Park

Marcela

Nada en este mundo

vale nada si no estás

Marcela

Todo me parece

más bonito junto a ti

Marcela

Tus palabras son

caricias a mi corazón

Marcela

Mi nublado cielo

lo alumbraste con tu sol

Marcela

Tú me has enseñado

la verdad de nuestro amor

Marcela

Rosas yo quisiera regalarte

pero a lo mejor

toman envidia de tu piel

La, la, la

cantaré tu nombre siempre así

Marcela

la, la, la

hice esta canción de amor por ti

Marcela

te adoraré por siempre

y nunca te dejaré

Marcela

la, la, la, la, la

la, la, la, la, la, la, la, la

Marcela

Tú me has enseñado...

(Letra: Luisito Rey)