El día que Freddie Mercury reveló al mundo que tenía sida y sus dolorosas últimas horas

El sábado 23 de noviembre de 1991 una noticia dio vuelta al mundo. Sedado, casi sin poder moverse y ciego, Freddie Mercury decidió que era momento de contarle a sus fans qué era lo que le estaba pasando. Sabía que su muerte era cuestión de semanas, tal vez días, y, en efecto, lo fue. El cantante murió menos de 24 horas después de revelarle al mundo: “Tengo sida”.

Freddie Mercury, seis meses antes de morir. Tenía 45 años.

Recluido en su mansión de Garden Lodge y acompañado sólo por su entorno más cercano, el líder de Queen entendió la gravedad del cuadro. “A él le habían dicho que si dejaba de fumar y de tomar iba a tener un par de años más. Pero a nosotros nos dijeron que no iba a llegar a Navidad”, reconoció años después Brian May.

El último videoclip de Freddie antes de morir

El viernes por la noche, Freddie llamó al manager de Queen, Jim Beach. Le dijo que tenían que discutir “un asunto público”. Había tomado la decisión de que era momento de que el mundo supiera del diagnóstico que le habían realizado cuatro años atrás. El comunicado, dictado por el propio cantante, se envió a todos los medios. Era cuestión de horas hasta que llegara a la plana de todos los diarios.

Freddie murió en los brazos de Jim, quien lo acompañó los últimos 7 años de su vida.

“Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que ha dado positivo en las pruebas del virus y que tengo sida. He procurado mantener oculta esta situación para proteger mi vida privada y la de quienes me rodean, pero es hora de que mis amigos y mis fans de todo el mundo conozcan la verdad. Deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella”.

Queen: la banda se encargó de mantener vivo el recuerdo de Freddie.

En el comunicado, Mercury reforzó su culto por la privacidad y anticipó, sin saber que moriría horas después, que no daría ninguna declaración más sobre el tema. “Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará”.

These arte the days of our lives, la canción de despedida

A veces siento

Que regreso a los viejos tiempos, tiempo atrás

Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes

Las cosas parecían tan perfectas, sabés

Los días no tenían fin éramos “locos” éramos jóvenes

El sol siempre brillaba, vivíamos por diversión

A veces se ve como últimamente, simplemente no lo sé

El resto de mi vida ha sido simplemente un show

Esos fueron los días de nuestras vidas

Las cosas malas en la vida fueron muy pocas

Esos días ya se han ido, pero una cosa es verdad

Cuando miro y encuentro, aún te amo

No puedes retroceder el reloj, no puedes retroceder la marea

No es eso una pena?

Me gustaría regresar una vez en un viaje en la montaña rusa

Cuando la vida era solo un juego

No hay razón para sentarte y pensar en lo que hiciste

Cuando puedes recostarte y disfrutarlo con tus hijos

A veces se ve como últimamente, simplemente no lo sé

Mejor siéntate y déjate llevar



Porque estos son los días de nuestras vidas

Han volado con rapidez en el tiempo

Esos días ya se han ido, pero algunas cosas permanecen

Cuando miro encuentro que nada cambió



Esos fueron los días de nuestras vidas, si

Las cosas malas en la vida fueron muy pocas

Esos días ya se han ido, pero una cosa aun es verdad

Cuando miro y encuentro…

aún te amo

Aunque la banda sabía de la enfermedad desde hacía años, May reconoció que el deterioro que sufrió su amigo en los últimos meses de vida fue acelerado: había, incluso, perdido parte de su pie. “Quedaba muy poco de él. Una vez nos mostró el pie en una cena y dijo: ‘Bueno, Brian, perdoná si te molesté mostrándote esto’. Yo le contesté: ‘No estoy molesto, Freddie, me afecta haberme dado cuenta de que tenés que aguantar todo este terrible sufrimiento’”.

Freddy junto a Mary, su primera novia: fue su gran compañera.

Freddie sabía que le quedaba poco tiempo y no quería perder ni un minuto: siguió con las giras y sus discos. Capas de maquillaje cubrían las lesiones cutáneas de la enfermedad y su visible deterioro. En mayo, seis meses antes de morir, Queen grabó el que sería su último videoclip. These arte the days of our lives, compuesta para el baterista Roger Taylor para sus hijos, fue la “canción de despedida”. El video debió grabarse en blanco y negro para atenuar el mal estado en el que se encontraba el cantante. “Aunque la escribí pensando en mi familia, está claro que con todo lo que estaba pasando la letra ganó otro sentido”, reconoció Taylor años después.

Freddie se enteró de que tenía sida cuatro años antes de morir.

Al día siguiente de difundido el comunicado, los dolores de Freddie se tornaron “insoportables”. Jim Hutton, su última pareja y quien lo acompañó desde antes de su diagnóstico, llamó al médico personal del cantante. Era la madrugada del domingo 24 de noviembre y Mercury ya no se podía mantener en pie. El cuadro era grave. “Nos dijo que no iba a vivir más de dos días y le dio una inyección de morfina”, recordó su viudo.

Mientras el mundo amanecía con la noticia de su enfermedad, su entorno se enfrentaba a la inminencia de su muerte. Por la mañana, sus amigos más cercanos visitaron la mansión; pero Freddie ya estaba inconsciente. Elton John y Dave Clark intentaron hablarle. No hubo respuesta. Horas después, el líder de Queen moriría en su cama y en brazos de su pareja.