El regreso de Paulo Coelho: dio una entrevista, se puso furioso y le pidió a una periodista que "borre todo"

El escritor brasileño Paulo Coelho vuelve a lanzar una novela después de ocho años. Se llama Hippie, y su lanzamiento mundial arrancó en Brasil . La primera edición en castellano será en España el próximo 28 de agosto, y en breve llegará a la Argentina. Radicado en Suiza, donde vive con su esposa, la artista plástica Christina Oiticica, Coelho concedió una entrevista a la periodista Virginia Drake, de la revista XL semanal, quien logró hacerlo enojar en varias ocasiones. La entrevista es histórica, pero no tanto por las ideas que expresa Coelho sino por el modo en que perdió la calma con la periodista.

La polémica entre Coelho y su entrevistadora comenzó cuando ella le preguntó si se podía ser Hippie "viviendo en Ginebra, en una casa extraordinaria con vista al Montblanc, rodeado de obras de arte y con mayordomo".

-Sí, porque lo hippie no es el exterior, es el interior; es tu cabeza, es la manera de ver la vida -respondió Coelho.

La periodista no quedó para nada conforme con la respuesta. Entonces repreguntó y sucedió un contrapunto fantástico, que terminó con el autor de El alquimista en llamas.

-Pero también (ser hippie) era una forma de vivir.

-No; no es una forma de vivir. Es una forma de mirar la vida.

Paulo Coelho: un "hippie" con una vida bastante confortable: Foto: revista XL Semanal.

-Los 'hippies' eran contestatarios, rebeldes contra el sistema, rechazaban el consumismo capitalista, defendían el amor libre, vivían cerca de la naturaleza...

-Pero mira cómo es mi casa: está vacía.

-¿Vacía? Es enorme y tiene muchos cuadros, esculturas y detalles "curiosos".

-Todo eso es de Christina. Yo no necesito cosas a mi alrededor, yo miro con simplicidad, y esa es mi actitud. ¡Sí puedo ser hippie viviendo como vivo en Ginebra!

-Su nombre es una multinacional, tiene su propia agencia literaria, más 1300 contratos en vigor, ha vendido más de 225 millones de libros, ha sido imagen publicitaria de una conocida marca de coches, de una pluma estilográfica...

-¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, ser rico no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver.

-Hombre, seguramente sí.

-¡Déjame hablar! Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique. El dinero en mi caso es una abstracción. Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después... ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡pero no viene al caso! Yo conozco gente que es muy pobre porque lo único que tiene es dinero.

-¿Y la belleza sólo está en el interior?

_[Se enfada un poco] Lo retiro: yo no soy hippie. Además, no te puedo explicar mi pensamiento porque a cada momento me interrumpes. Borra todo y empecemos de nuevo... [...]

Finalmente se hizo la paz y al cabo de un buen rato en el cual Coelho insistía sobre lo incómodo que se sentía y sus deseos de dar por terminada la conversación, comenzó a relajarse un poco.