J.D.Salinger: el escritor más misterioso dejó "un montón" de libros inéditos que podrían publicarse este año

¿Se romperá, al fin, el silencio de Salinger? ¿Leeremos nuevos libros de él este año? Millones de lectores/fans en el mundo se lo preguntan. Jerome David Salinger, o J.D. Salinger, como solía firmar, es, sin dudas, uno de los más enormes escritores del siglo XX, a pesar de que en vida publicó apenas cuatro libros: El cazador oculto (o "El guardián entre el centeno", según la traducción, más o menos literal), Nueve cuentos, Franny y Zooey y el que incluye las dos novelas cortas Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: una introducción. Al margen de esos cuatro libros hay algunos relatos publicados originalmente en la legendaria revista New Yorker, y después... un silencio casi absoluto hasta la muerte del artista, a sus 91 años, en 2010.

Hay que decir además que Salinger no daba entrevistas, que apenas existen fotos de él y que en sus libros exigía por contrato que no hubiera ni imágenes ni ningún tipo de paratexto (información biográfica o sobre libros anteriores o en curso, críticas de los medios, el tipo de comentarios que suelen publicarse en las solapas. Su intención era que no tuvieran ningún tipo de condicionamiento externo a la lectura, que el lector llegara "virgen" de opiniones al libro, si es que tal cosa es posible.

Salinger no volvió a publicar más nada, pese al reclamo, pero siguió escribiendo. Cuando alguna vez sus amigos o familiares le preguntaban por qué no publicaba material nuevo, su respuesta era invariablemente la misma: ¿Para qué? El 1° de enero de 2019 hubiera cumplido 100 años. “Hay una maravillosa paz en no publicar. Me encanta escribir. Amo escribir. Pero sólo escribo para mí”, dijo por teléfono al diario New York Times en 1974, en la última y una de las poquísimas entrevistas que dio en su vida, fastidiado porque se había editado un libro de cuentos que él no había autorizado. “Soy conocido como un extraño. Pero sólo hago esto porque quiero cuidar mi privacidad y mi obra. “He sobrevivido a muchas cosas y probablemente sobreviviré a esto”, señaló entonces. Salinger fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un tema que aparece en varios de sus relatos.

En 2013, tres años después de su muerte, el mundo supo que el escritor había dejado al menos cinco libros terminados y que serían publicados entre 2015 y 2020. El dato apareció en The Private War Of Salinger (Salinger), una gigantesca biografía escrita por Shane Salerno y David Shields que se consigue a precios muy económicos en las librerías de la calle Corrientes.

Lo que contaron los biógrafos era pura felicidad para los fanáticos. Los cinco libros eran, a saber: uno de cuentos llamado La familia Glass; otro llamado Lo úlltimo y lo mejor de los Peter Pans; un manual de la religión Vedanta, que lo tuvo entre sus devotos; una novela inspirada en su relación con su primera esposa, Sylvia Welter, y otra basada en su experiencias durante la Segunda Guerra Mundial.

Se repiten personajes usuales en su obra: los Glass en "La familia Glass", los Caufield en "Lo último y lo mejor de los Peter Pans", y la omnipresente Segunda Guerra Mundial, que es, en sí misma, un personaje central en su trabajo. Por el momento se ignora si alguno de estos volúmenes incluye Hapworth 16, 1924, una novela corta que publicó en 1965 en el New Yorker y luego nunca más.

Lo cierto es que pasaron 2015, 2016, 2017, 2018... y nada. ¿Había sido todo un bluff? En febrero pasado, Matthew Salinger, uno de los hijos del artista, anunció que trabajaba desde 2011 (¡¡¡desde hace ... ocho años!!) en la edición de su material inédito y que en los últimos meses tanto él como la viuda del escritor, Colleen O'Neill, habían decidido, ahora sí, apurar el trámite.

Según explicó Matthew al periódico inglés The Guardian, en los libros inéditos se notan cambios estilísticos en Salinger. “Se hace hace evidente que intentaba hacer algo diferente”, señaló. Para darle mayor intriga aún al asunto, el hijo del escritor dijo que los libros inéditos de su padre no eran en absoluto los señalados por la biografía. Y para generar mayor ansiedad aún de la ya existente, hizo un (llamémoslo) cálculo tan emocionante como abrumador. "Mi padre estuvo 50 años escribiendo sin publicar nada. Eso es realmente un montón de material".