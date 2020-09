A 65 años de la autodenominada "Revolución Libertadora": el testimonio de un suboficial que se negó a sublevarse contra el gobierno de Perón

Era la 1:30 de la madrugada del día 16 de septiembre de 1955. Sonó el silbato muy fuerte en la barraca de mi Compañía en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, sito en la ciudad de Córdoba. El Teniente Ramírez quien no pertenecía a mi compañía nos ordeno prepararnos dado un "Estado de Alerta", y pocos minutos mas tarde la compañía entera estaba formada afuera con todo el armamento listo. Siendo mi especialidad en armamentos el Teniente me ordenó estar a cargo de un cañón antiaéreo ubicado sobre un rodado que enganchamos a un camión al que luego subimos una veintena de estudiantes cuyo grado era "Aspirantes".



Estaba en ese entonces en el final de mis estudios en la Escuela de Suboficiales y a menos de 90 días para nuestra graduación. La Escuela esta ubicada a 6 1/2 Km. de la ciudad de Córdoba, camino a Carlos Paz. Justo enfrente se encontraba la Fabrica Militar de Aviones también conocido como "IAME", en donde se fabricó el Pulqui, Pulqui II, Rastrojero, motos Pumas, etc. Mas adelantes esta la Escuela de Aviación.



No se nos explico la razón del "Estado de Alerta", y supusimos que al igual que en otros similares anteriores nuestra Escuela estaba del lado y en defensa del gobierno constitucional del Presidente Perón. Al amanecer presenciamos un intenso cañoneo por parte del Ejército hacia la Escuela de Infantería. Luego cerca de mediodía nuestra compañía atacó y se apodero de LV2, luego denominada "La Voz de la Libertad". Ya casi al atardecer nuestra compañía se fue al centro de la ciudad de Córdoba en donde había muchos tumultos y entre ellos una demostración. Pocos minutos después y para mi sorpresa escuche los primeros gritos desde la otra parte de la Plaza San Martín que vivaban los disparos que un Capitán realizaba y a los gritos de "Maténlos a todos esos peronistas hijos de p…!".



Allí en ese mismo momento todos comprendimos que nuestra Escuela no estaba defendiendo al gobierno constitucional, por el contrario éramos parte de los rebeldes que querían derrocarlo, y no podía entender eso! ¿Como podía ser esto posible? ¡Siempre estuvimos de lado de la legalidad! ¡La Fuerza Aérea no era golpista! ¿Por qué ahora si? Y esas mismas preguntas se las haría luego por la noche al Teniente Ramírez, después de atrincheramos en las afueras del IAME. "No se, nosotros nos limitamos a cumplir ordenes", me decía, pero sus explicaciones no eran para mi muy convincentes!



Dentro de una Institución como nuestra Escuela en donde prevalece una estricta disciplina, los estudiantes vivíamos también aislados totalmente del acontecer fuera de sus límites. No sabíamos ni discutíamos por ende de política, que además estaba vedado para nosotros. Pero mis compañeros mas cercanos sabían perfectamente de mis raíces peronistas, de provenir como les decía "de una familia en donde hasta el gato era peronista". Ellos sabían de mis triunfos como atleta en el Campeonato Infantil Evita en 1950, en donde me coroné Campeón de Capital Federal y Subcampeón Nacional en 64 Metros con vallas. Merced a mis triunfos había sido recibido por Evita en la Residencia de Olivos, y allí sentado junto a ella y a otros chicos en las escaleras charlábamos y reíamos con ella como si ella fuese casi de nuestra edad! ¡Ella era absolutamente sencilla y natural! ¡Mis amigos sabían que por dicha razón de mis simpatías peronistas! Un peronista que 20 días atrás, el 24 de Agosto recién cumplía 19 años!





En la madrugada del 17 de Septiembre el Teniente Ramírez a los gritos nos ordenó prepararnos para entrar en combate! A lo lejos se veían el perfil de dos bombarderos Avro Lincoln, de la Fuerza Aérea seguramente de la Base Aérea en Villa Reynolds, San Luis y que se dirigían exactamente en nuestra dirección! Mientras preparaba y ubicaba mi cañón Hispano Suizo de 20 Mm. Mi cabeza era un panel de ideas confusas! ¡En pocos segundos más debería tomar la decisión más importante de mi vida! ¡Y era mía, solo mía!



Nuestro grupo estaba compuesto de 25 a 30 Aspirantes de diversas promociones y también había allí soldados, todos estaban armados con fusiles Máuser modelo 1905, pistolas calibre 45 y ametralladoras PAM calibre 9 Mm. ¡Yo estaba a cargo del arma mas poderosa y seguramente la única efectiva en un fuego antiaéreo! Tenia un cañón Hispano Suizo de 20 Mm., que dispara a razón de 400 disparos por minuto a un alcance de 1500 a 2000 Metros de distancia, con espoleta y un explosivo en cada proyectil! Los Avro Lincoln son aviones comprados a los ingleses luego de la segunda guerra mundial. Eran grandes, lentos y venían justo para sobrevolar nuestro campamento, volando bajo, a no mas de 200/300 metros de altura! Eran un blanco perfecto! Había tiempo para apuntar, disparar, corregir la dirección y seguir disparando, sabiendo que un solo proyectil que diera en el blanco era suficiente para derribar cada bombardero a su vez seguramente cargado de bombas! Si, era un blanco muy simple de derribar!



De pronto el Teniente Ramírez ordeno "Fuego, Fuego!" y al unísono todas las armas dispararon hacia los aviones ya sobre nuestras cabezas! Todos cumplieron su orden y dispararon! Menos mi cañón Hispano Suizo el cual permaneció en silencio! El Teniente Ramírez repitió su orden, que todos cumplieron! De mi cañón antiaéreo no salio un solo disparo! Rato después el Teniente Ramírez ordenó al grupo que me rodearan apuntándome con sus armas! Eran 30 armas de fuego apuntándome! El Teniente saco su pistola Ballester Molina calibre 45 y la puso contra mi frente! Estaba muy nervioso y me gritaba a pleno pulmón: "Sabe Usted Aspirante Pringles la pena que corresponde por sabotaje y negarse a disparar frente al enemigo", "Sabe Usted Aspirante lo que ha hecho?" Por supuesto que lo sabia, lo dice el Código de Justicia Militar: "Fusilamiento inmediato frente a un pelotón"! Si, que lo sabia! Yo permanecí callado, pero el Teniente seguía gritando y repitiendo lo mismo: "Sabe Usted lo que ha hecho?". Estaba enardecido! Y allí en el medio de esos gritos yo también a los gritos le conteste: "Ellos no son mis enemigos, son Oficiales y Suboficiales que están defendiendo a un gobierno legitimo y nosotros no! Ellos no son mis enemigos"! y "Yo no soy un asesino"!



El Teniente se puso fuera de sí, de su boca brotaba la saliva por los costados del encono que tenia, su pistola casi tocaba mi frente y se bamboleaba de un lado al otro frente a mis ojos! Mi vida en ese momento no tenia valor alguno!



"Aspirante Pringles: Cállese la boca!", "Le estoy ordenando que se calle la boca", me seguía repitiendo! Nuestros gritos se cruzaban mientras yo seguía repitiendo "Yo no soy un asesino"! "Ellos no son mis enemigos" ¡Ambos gritábamos a la vez! Yo nunca había hecho eso de levantar la voz en la estricta disciplina de nuestra escuela y de respeto a un superior! De pronto mis camaradas tensos por la situación y al unísono empezaron a gritarme: "Callate Pringles, callate"! Y al final me callé!



Fui arrestado y puesto en un calabozo, mientras a través de los guardias me enteraba que se rumoreaba mi fusilamiento como "ejemplo y escarmiento" para el resto de los estudiantes! Mi madre se vino desde Buenos Aires, dado que no sabía nada de mí. El Suboficial de Guardia me permitió verla sin que ella supiera mi estado de detenido!



Al sexto día de estar detenido me hace llamar un Capitán que estaba ese día de Jefe de Día y a cargo de la seguridad de toda la Escuela. Y allí me pregunta: "Aspirante Pringles, explíqueme que es eso que Usted se negó a disparar frente al enemigo?" A lo que respondí: "Hace pocos meses un Capitán Instructor nos explicó "qué era" una "Orden Legal del Servicio"? Y nos decía que para ser "legitima" debía: a) Ser emanada de un superior asignado "específicamente" por la "superioridad correspondiente". B) La "Orden" en si debe ser "legítima", es decir respetando los "códigos Militares como así la Constitución Nacional". "Pero y en este caso, Señor:", seguí diciendo. "El Teniente Ramírez no pertenece a mi compañía, por ende no es una autoridad legítima para darme una orden de ese tipo!". "Una orden de derrocar al Presidente y al Gobierno legal es una orden ilegítima, viola la Constitución y tampoco se debe acatar!" "Finalmente Señor, el Capitán Instructor reemplazante que nos dio esas directivas ese día, fue Usted mismo"!



Así terminé mi respuesta! El Capitán quedó totalmente sorprendido ante mi respuesta y quedó callado por unos momentos. Estaba sentado frente a un escritorio y de pronto se tomó con sus manos la cabeza mientras la meneaba de un lado a otro y me dijo: "Es verdad Aspirante, yo dije eso", "Es lo que corresponde y lo puedo volver a repetir y Usted interpretó bien mis instrucciones"! "Pero es también cierto que hoy vivimos un momento que nos sabemos que "está mal" o "está bien"!



"Váyase Aspirante Pringles, Usted queda en Libertad. Usted no ha violado ningún reglamento, Usted está libre!" Vaya fortuna para mí ese día! Cuantas coincidencias? Que se le ocurriera al Capitán llamarme y mas aun tener la nobleza de refrendar lo dicho! No, nunca pude recordar el nombre de dicho Capitán, que en una sola oportunidad reemplazó a nuestro oficial instructor militar asignado. Siempre tuve buenos Oficiales y Suboficiales Instructores! La Fuerza Aérea siempre nos doto de principios férreos de moral y disciplina!



Y estos fueron siempre la columna vertebral de mi vida y que procure transmitir a mis hijos! Porque traigo estos recuerdos al aire en ocasión de que la nación recuerda el 50 aniversario de un golpe de estado, de un episodio vergonzoso, antiargentino, basado en "La Razón de la Fuerza", que origino violencias inusitadas y creo la separación de los argentinos?



Lo hago, puesto que es el momento tal vez único y ultimo que me queda para hacerlo. Acabo de cumplir 69 años, y los tripulantes de los Avro Lincoln tendrían entre 5 y 15 años más de edad que la mía, es decir todos entramos en una edad donde la luz al final del túnel es ya muy tenue!



Quienes eran los 12 o 14 Oficiales y Suboficiales que integraban la tripulación de dichos Avro Lincoln? Yo nunca lo supe! Y ellos seguramente nunca se enteraron lo cerca que tuvieron de perder su vidas 50 años atrás a manos del entonces "Aspirante Pringles!"



Me gustaría conocerlos y de lejos o de cerca poder estrecharnos en un abrazo reviviendo hechos muy trágicos en nuestras vidas! Ojala que así sea!

(Escrito en 2005. Publicado originalmente en El ortiba )