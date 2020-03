Cuentos para leer en la ahora extendida cuarentena (XI): hoy "La partida", de Franz Kafka

Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba.Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó:

-¿Adónde va el patrón?

-No lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.

-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó.

-Sí -repliqué- te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.

Franz Kafka nació en Praga, en el Imperio austrohúngaro, el 3 de julio de 1883, y falleció en Kierling, Austria, el 3 de junio de 1924. La mayor parte de su obra fue publicada de manera póstuma. Es un escritor tan influyente, tan poderoso y tan único en la historia de la literatura que aún quienes no lo leyeron jamás usan el adjetivo "kafkiano" para designar situaciones absurdas e intolerables, pero sin embargo inevitables.