De los soldados al espiritismo: los cinco stands más insólitos de la Feria del Libro

Pabellón Azul

Stand 224

Nur publicaciones

Es un stand íntegramente dedicado a rescatar la obra de Bediuzzaman Said Nursi (1887-1960), pensador y estudioso del Corán. Un enorme ejemplar del Corán, que no está a la venta, preside el stand que atiende con mucho entusiasmo el joven Abdullah. "En la colección tenemos 14 libros, más de 6 mil páginas", explica. "Los libros de Nursi son muy contemporáneos: sus palabras llegan al corazón, a la mente y al espíritu, se aprovecha mucho. Uno de los temas más importantes en relación con Nursi es que no estudió solamente las ciencias religiosas, sino también las ciencias positivas, como Química, Matemática, Astronomía. Geología... Entonces hizo una combinación perfecta para poder hablar de los asuntos de la fe. Porque viste que hay gente que dice que no cree en nada sino en la ciencia. A este tipo de gente le sirve mucho la obra de Nursi porque influye en su entendimiento", concluye.

Pabellón verde

Stand 731

Mundo Mágico

Es el clásico stand de minilibros que caben en la palma de la mano. Nunca falta en la Feria del Libro y suele aparecer en ferias artesanales. Los más baratos cuestan 60 pesos y son libros de horóscopos, y los más caros cuestan 250 pesos y son clásicos de la literatura y la política argentina, como el Martín Fierro, la Constitución, La Razón de Mi vida y Mi testimonio, de Eva Perón, etc. También hay libros de chistes, de piratas, biografías de músicos de rock, cuentos de aventura y de ciencia ficción.

Pabellón Amarillo

Stand 2125

Confederación espiritista argentina

La particularidad mayor del stand, es que quienes firman las novelas no son sus autores sino los mediums a los cuales se las dictaron sendos espíritus. Por eso también se las llama Psicografías. "Uno de los autores de los cuales tenemos más títulos es Chico Xavier: son todos novelas relatadas, a través de la mediumnidad de Chico Xavier, por espíritus que han partido. Él recibe y escribe lo que le dictan los espíritus, como André Luiz, un médico brasileño. Lo mismo sucede con las obras de Divaldo Pereira Franco, medium de Juana de Angeli, que hace un puente entre el espiritismo y la psicología", explican en el stand, pero aclaran que si uno no sabe nada de espiritismo, lo mejor es empezar leyendo a Allen Kardec, quién recopiló información recibida por distintos mediums en El libro de los espíritus. "Ahí están todas las preguntas y todas las respuestas", resumen.

Stand 1515

Ejército Argentino

Atendido y decorado por granaderos y soldados. Uno puede conversar y sacarse fotos con ellos. Abundan libros sobre nuestros próceres -en especial sobre San Martín y Belgrano- sobre historiografía militar, sobre la guerra de Malvinas. Allí funciona, también, la FM Soldados.

La patrulla canina

Stand fantasma, que consiste en un display de los personajes de la serie canadiense de dibujitos canadiense La patrulla canina. No tiene nombre, ni libros ni nada: sólo perritos para que los chicos se saquen fotos. No es de nadie. Está de espaldas a la editorial Edelvives (2127): por eso algunos piensan que es una prolongación de éste, pero nada que ver. "Nos ofrecieron sumar ese espacio, pero no quisimos: se ve que no se lo pudieron alquilar a nadie y pusieron los perritos", explican.