De Niní Marshall a la Negra Vernaci: doce figuras de los 100 años de radiofonía argentina

Niní Marshall

Marina Esther Traveso, una de las grandes actrices argentinas, comenzó a trabajar en la radio en 1934 como cantante, con el seudónimo Ivonne D'Arcy. Pero el suceso llegó como actriz, con la creación de los personajes de Cándida y Catita, que luego llevaría al cine. Niní era una extraordinaria comediante y su magia asomó desde la radio antes que en el cine. Escribía sus propios libretos e incorporó como su partenaire al actor Juan Carlos Thorry. Su talento como actriz y la gracia de sus libretos la hicieron exitosísima.

Fioravanti

Seudónimo de Joaquín Carballo Serantes. Uruguayo, cultísimo. “Yo no soy un relator, soy un narrador”, decía.Debutó en 1941 en Radio Splendid. Fue el creador de las transmisiones futbolísticas tal como las conocemos hoy. Fue el primero en utilizar una cabina, el primero en hacer conexiones con otros estadios para saber qué estaba pasando en los otros partidos. Tuvo durante años un auspiciante único (cigarrillos Caravana, Bodegas y Viñedos Giol) para que las largas tandas y las voces de sus locutores comerciales no consumieran los mejores momentos de los partidos. Luego de cada gol, por ejemplo, el locutor decía “El arquero no la pudo detener porque justo en ese momento iba a tomar Ginebra Bols”. Trabajó en Radio Splendid, Radio Mitre y Radio El Mundo, entre otras.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Luis Elías Sojit

Corredor de autos primero, periodista deportivo después. Se hizo famoso con la transmisión del Mundial de 1934.Transmitió todos los deportes pero su fuerte fue el automovilismo. Fue "la voz" de las hazañas de Juan Manuel Fangio y José Froilán González y se destacó especialmente en sus transmisiones de Turismo Carretera. "¡Coche a la vista!", era uno de sus latiguillos. Ferviente partidario del peronismo, a él se le debe la invención de la frase "Hoy es un día peronista", para referirse a un día de sol radiante. Marchó al exilio tras el golpe de Estado de 1955 y regresó al país en 1958.

José María Muñoz

Uno de los grandes relatores de fútbol, comenzó a relatar en 1947 y no paró más. Aunque decididamente no tenía el lenguaje florido ni la vasta cultura general de Fioravanti o de Víctor Hugo Morales (con quienes compitió en diferentes épocas de su carrera), fue indiscutible su capacidad para emocionar a los oyentes transmitiendo las alternativas de un partido. Dirigió durante 40 años La Oral Deportiva de Radio Rivadavia, coloso de la información en el rubro y supo acompañarse de grandes coequipiers, como Horacio García Blanco y Julio César Calvo. Su adhesión pública a la última dictadura ensombreció su historia.

Blackie

Paloma Efron (Blackie). Cantante de jazz, diva absoluta, culta e inteligentísima. Aunque suele nombrársela cuando se habla de la televisión, se la menciona menos como una gran comunicadora de radio. Arrancó en 1952 con un programa musical denominado La historia del jazz, pero abarcó muchos y muy diferentes temas, entre la cultura y la política. Notable entevistadora, condujo Derecho a réplica, el primer programa político de la historia, que se emitía por Radio Argentina.

Cacho Fontana

Locutor y periodista. Arrancó con el programa El relámpago en noviembre de 1955, a los 23 años. En la década del ‘60 fue productor y creó el ciclo Fontana show, con música, información, deportes, actualidad, humor, reportajes y horóscopos, que mantuvo durante nada menos que 13 años. Inventó los móviles, el vértigo para enterarse de las cosas, la sensación de que estás ahí cuando todo está pasando.

Víctor Hugo Morales

Ya era un experimentado periodista y relator deportivo cuando en 1981 llegó a la Argentina para radicarse definitivamente. Extraordinario relator deportivo: el segundo gol de Maradona a los ingleses está permanentemente asociado a la memoria colectiva con su emoción y con la maravillosa pregunta: "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?" Uruguayo como Fioravanti, autor de legendarios latiguillos como "No quieran saber, no le pregunten a nadie cómo se ha salvado el arco de (Boca o River o quién fuera)" , o del Ta ta ta ta ta ta, uruguayismo que preanunciaba la llegada del gol. Cultor de la ópera, del teatro y del tango, trasladó sus otras pasiones también a la radio con programas como "A título personal", "El Polaco es Gardel" o "Estación Piazzolla". Desde el año 2007 , con algunas interrupciones, conduce el ciclo La mañana, que lo convirtió en un referente del periodismo político.

Héctor Larrea

Más de medio siglo de trayectoria y 30 años al frente del histórico Rapidísimo bastarían para que quedara claro que Héctor Larrea es uno de los más importantes protagonistas de la historia de la radiofonía en la Argentina. Gran difusor del tango y de la música folklórica y hombre acostumbrado a hablar con propiedad y a preparar sus entrevistas. Lo más importante que se puede decir de Larrea, lo más provechoso que se puede decir de él es que sigue en carrera: se lo puede escuchar por Radio Nacional, en Una vuelta nacional por la FM Folklórica de Radio Nacional.

Alejandro Dolina

si algo se puede decir del programa de Dolina es que no se parece a ningún otro. La venganza será terrible (en el principio Demasiado tarde para lágrimas, luego El ombligo del mundo y finalmente con su nombre actual) arrancó en yunta con Adolfo Castelo en 1984. Fueron pasando los coequiíers (Jorge Dorio, Rolón, Guillermo Stronatti, Elizabeth Vernaci, Patricio Barton, Gillespi son algunos de los más importantes) y siempre el programa mantuvo su espíritu: un humor que surge de contar historias mucho más que del mecanismo del chiste, un paseo por los mitos griegos, por historias de la literatura o por consejos de la vida cotidiana que toma de revistas de "interés general" y lleva al disparate. Actualmente se emite por AM750.

Juan Alberto Badía

Cálido, comunicativo y amable, enemigo de las estridencias, siempre deseoso de crear un clima grato y proclive a la conversación. Difusor del rock nacional y de sus amadísimos Beatles, Juan Alberto "Beto" Badía arrancó en 1970 y condujo en Radio infinidad de programas como Imagínate, Flecha juventud y A mi manera. La pasión por la música fue su marca registrada.

Nora Perlé

"No tengo voz para la franela a ultranza y tampoco era la comehombres. A mí me quedaba bien la sexy Lolita, en un medio tono de voz, pero siempre paquete", detallaba. Y también decía: "En este medio, como en muchos otros, con honrosas excepciones, hay hombres mediocres a los que se les permite seguir fracasando en una y otra propuesta. A las mujeres se les toma examen sistemáticamente y debemos ser siempre perfectas. Por esa razón la mediocridad en el ámbito femenino en el aire prácticamente no existe.". Arrancó en 1960 como locutora suplente en Radio del Pueblo. Condujo programas como Ciclo nocturno de texto y música, El cigarro, o Canciones son amores. Su voz y su amabilidad son una gran compañía para los y las oyentes de trasnoche, los desvelados. Hizo escuela con su estilo sensual, a menudo parodiado con cariño por la Negra Elizabeth Vernaci.

Elizabeth Vernaci

La Negra Elizabeth Vernaci debutó en 9PM, por Radio del Plata, en 1982 coconduciendo con Lalo Mir, y pareció que hubiera estado ahí desde siempre. Tarde Negra, Black & Toc, Negrópolis, ¿Buenos Aires? Una divina comedia, son algunos de los ciclos donde se lució, con una combinación de humor ácido, desparpajo y velocidad mental que la hicieron única.