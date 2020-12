El arte del choreo: una pintora ganó un premio de 80 mil pesos copiando una foto de la tapa de un disco

La pintora Mariana Esquivel ganó el premio del Museo Franklin Rawson de San Juan con su obra Tiempo de confinamiento. El premio consiste en 80 mil pesos más la adquisición de la obra: la cifra no es una fortuna, pero convengamos que a nadie le viene mal, amén de lo que significa el premio como reconocimiento a una artista. En una entrevista publicada en el Diario de Cuyo, podemos leer lo siguiente:

"Esta obra no sólo habla de acciones presentes que suceden en pandemia, sino que reinterpreta tiempos pasados y futuros", sostuvo Esquivel, apelando a sus fuentes inspiradoras de la Historia del Arte, como por ejemplo "La vocación de San Mateo" de Caravaggio o indicios de "Sin pan y sin trabajo" de Ernesto de la Cárcova. Toma, incluso, referencias de representaciones de La última cena y naturalezas muertas. Congruente a ello, el futuro se proyecta como una respuesta o promesa de una esperanza para el mañana. Desde que se declaró la pandemia, la artista tomó al confinamiento con una actitud positiva, porque quedarse en su casa o en su taller le dio más tiempo para concentrarse y crear intensivamente. "Totalmente, la cuarentena me dio mucha productividad para pintar. De todo eso nació esta pintura que me da orgullo", expresó Mariana y explicó además la idea del "archivo": "Cuando pasen los años y yo no esté, quiero que quede como un registro visual de lo que sucedió este 2020 y que las generaciones futuras puedan imaginar cómo lo vivimos".

Sin embargo, la pintora omitió su principal fuente de, ponele, "inspiración". La obra que le da orgullo y que le dio 80 mil pesos no es más que una copia de una foto de la reconocida artista Nora Lezano, utilizada para ilustrar la tapa del disco Dutsiland, del grupo Mi amigo invencible. Todo está casi calcado, con la única excepción de una ventana y una plantita donde en la foto de Lezano hay una pared. Dicho sea de paso, la foto fue tomada precisamente en la casa de Lezano. ¿Caravaggio? ¿De la Cárcova? ¡¡Sarasa!! ¡¡Chamuyo!! Mirá la foto:

En sus redes sociales, Nora Lezano publicó el siguiente comunicado:

El Museo Franklin Rawson (@museo_franklin_rawson ) de San Juan entregó, hace una semana, un primer premio adquisición de pintura de 80.000 pesos a la artista Mariana Esquivel (@marianaesquivel_arte) por la obra "Confinamiento".

Dicha obra es una copia de una fotografía de mi autoría, tomada en el 2019, que fue parte del disco "Dutsiland" del grupo “Mi Amigo Invencible”, y que también fue usada como pieza de difusión del álbum en diferentes medios gráficos y sitios de internet.

Mariana Esquivel utilizó esta fotografía sin mi autorización y sin citarme, en una clara intención de ocultar la no originalidad de su obra. Esto perjudica a lxs autorxs fotográficos, cómo así también al público que tiene derecho a saber quién hace qué en el mundo del arte.

Exijo como autora y como parte de InterArtis (@interartisfotografia), la asociación de gestión colectiva que protege los derechos de todxs lxs fotógrafxs de la República Argentina, que el premio sea anulado, ya que vulnera un derecho (el mío) cuando debería protegerlo; la obra además tampoco cumple con las bases reglamentarias para poder participar del concurso.

Acá una transcripción de las mismas:

“No se admitirá obra que:

- Infrinja los derechos de autor, uso de imagen, propiedad intelectual o cualquier otro

derecho de terceros.

- Se compruebe que es producto de plagio.”

Pido al Director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, Emanuel Díaz Ruiz, que revea el otorgamiento del premio y lo retire de forma inmediata. De lo contrario iniciaré las acciones legales pertinentes en pos de la reivindicación de mi autoría sobre la obra concebida. Apuesto a la buena fe de las autoridades de la institución que seguramente desconocían esta desgraciada situación que atenta contra el legítimo funcionamiento del arte.

InterArtis Fotografía Argentina defiende los derechos de todxs lxs autorxs fotográficos del país. Asociate gratuitamente y sumate a la acción colectiva; esta es la única manera de hacer respetar nuestro trabajo.

La composición de la obra -entendida como la disposición de las personas, los objetos, el equilibrio de los colores, etc- es claramente de Nora Lezano. La disposición a copiarla, de Esquivel. Según pudo averiguar BigBang, en medio del escándalo suscitado -porque además Lezano es una de las fotógrafas más reconocidas del continente- el museo le retiraría el premio a Esquivel, quien ya había avisado en la entrevista de Diario de Cuyo sus intenciones: "Como sea. quiero vivir del arte".