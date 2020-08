El director de Crímenes de familia y su denuncia al sistema judicial: "En la práctica, la igualdad ante la ley no existe"

El director de la recientemente estrenada película Crímenes de familia, Sebastián Schindel, reveló que la película está basada en dos hechos reales que investigó y que combinó "Dos episodios reales que había investigado y que ubiqué en una familia, cuya cabeza es Cecilia Roth, que va a ser la protagonista involuntaria de esta tragedia, y a través de cuyos ojos vamos a vivir la historia".

En diálogo con los periodistas del programa radial Crimen y Ficción, el cineasta contó que le interesaba "hablar de la película, pero también la entiendo como una mirada muy crítica hacia nosotros mismos, sobre todo a la clase media acomodada porteña, a la cual pertenezco. El personaje de Alicia (Cecilia Roth, la protagonista) puede ser cualquier vecina mía", señaló.

Una de las cosas que sorprende de Crímenes de famiia es la verosimilitud de los juicios orales que allí se muestran. "Tuve asesoramiento de abogados penalistas amigos, para ver cómo es un juicio oral en la Argentina. Uno va, pide permiso y se sienta en el fondo. He ido, he visto grabaciones, me he asesorado. Por eso la película muestra bastante la formalidad de los juicios, las partes ceremoniales que hacen al sistema judicial, y ponerlos en escena ayuda a pensar que hay algo que no está funcionando", describe Schindel, y agrega: "En la práctica, la igualdad ante la ley no existe, La capacidad para producir la defensa es lo que va a marcar con que armas se va a sentar uno y esas condiciones son puramente económicas, qué abogados se puede pagar, y eso habla de un sistema judicial que no sé cómo se arregla, simplemente lo observo, como me preocupa, lo señalo".

Schindel abundó además en el entramado de relaciones sociales que se muestran en su película. "Alicia no es mala, es una buena mujer, pero está acostumbrada a ver el mundo a través de su clase social. Alicia y Gladys, su empleada doméstica, viven en realidades paralelas. No me apresuro a decir si está bien o si está mal. Los invito a los espectadores a que juntos pensemos sobre eso, porque no vamos a llegar a una conclusión fácil. Creo que los conflictos humanos más lindos son los que no tienen solución, entre una madre y un hijo, entre una pareja con su amando, un empleado con su empleador... ", razona. Los personajes de la película viven en dimensiones paralelas y sin embargo habitan bajo un mismo techo. Este mundo de relaciones entra en crisis a partir de estos crímenes", sostuvo, haciendo malabares para hablar de la película sin spoilearla.

El cineasta contó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Onu Mujeres "me asesoraron desde el principio, me presentaron gente." Y remarcó: "Siempre busco ayuda en aquellos que saben más que yo" . Schindel explicó que se le hizo necesario investigar "en casos de femicidio y de viiolencia de género" y comentó el efecto logrado a partir del testimonio del personaje interpretado por Benjamín Amadeo. "Uno lee lo que dice uno de los protagonistas y se hace una idea.Después lee lo que dice el otro y la modifica. Así funciona siempre", reconoció.