Esperado, pero triste: por razones obvias, se suspendió la Feria del Libro

Era previsible, pero todavía no había ocurrido. La Fundación el Libro anunció, recién esta mañana, el aplazamiento de la Feria Internacional del Libro, que debía empezar a prepararse en el predio el martes 21 de abril y abrirse al público el 30. Aunque la Fundación habla de "aplazamiento", lo cierto es que el comunicado oficial no informa fechas respecto de cuándo podría efectivamente hacerse. No hay manera de saberlo, por otra parte: depende de la evolución de la pandemia del coronavirus en la Argentina y en el mundo. La medida era esperada por los editores, aunque iba de suyo ya que las disposiciones recientemente adoptadas por el gobierno nacional y el de la ciudad impiden con más de 200 personas. Es una inevitable pero pésima noticia para las editoriales, que habían pagado stands, contratado arquitectos para que los diseñaran, pagado pasajes de escritores extranjeros, y sobre todo confiado en el empujón que significa la Feria para las ventas del año. Así y todo, nadie se quejará, porque lo primero es la salud. Aquí, el comunicado completo de la Fundación el Libro.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020: Conforme los hechos de público y notorio conocimiento ocasionados por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y teniendo en cuenta que nuestro país se ha hecho eco de las recomendaciones de ese organismo adoptando las medidas necesarias para la protección de la población, circunstancias que se han visto reflejadas en la decisión adoptada por el Gobierno Nacional a través del decreto 260/2020 y por la Ciudad de Buenos Aires a través del decreto 140/2020, y sus ampliaciones, suspendiendo todo tipo de actividades como la que desarrolla nuestra Fundación (FEL), organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, nos vemos obligados a informar a la opinión pública, al mundo de la cultura y a sus expositores, que debido a estas razones de fuerza mayor que estamos atravesando, y como fiel acatamiento a las disposiciones legales pertinentes, debemos disponer el aplazamiento de nuestro tradicional evento, cuyos preparativos, en el predio, estaban previstos para el martes 21 de abril, con ingreso de profesionales del libro el 28 y de público el 30 del mismo mes. Dichos preparativos incluyen actividad y tránsito de más de un centenar de personas, y los tres días profesionales, de más de diez mil.

La FEL, consciente de sus responsabilidades no solo por la realización de la Feria, que ya lleva 45 ediciones, sino además por la que le cabe desde el punto de vista social, considera absolutamente pertinentes las decisiones que emanan de las autoridades tanto nacionales como de la Ciudad, que resguardan la salud de la población, desde ahora se abocará a la resolución de las múltiples cuestiones que se derivan de estas circunstancias que no nos resultan ajenas, además de insuperables a nuestra voluntad.

Todo ello en la inteligencia de contar con la comprensión de todos los actores involucrados en nuestra feria, sea en forma directa como indirecta, del conjunto de la sociedad, como de las demás relaciones que mantenemos con el mundo, y en la esperanza de poder superar este trance conforme el desenvolvimiento de la situación sanitaria que hoy se presenta.