Hallazgo increíble: apareció un mediometraje con imágenes y música inéditos de Almendra

El periodista Fernando Martín Peña, a través de su ciclo "Filmoteca online", subió a su canal de YouTube un material asombroso, especialmente para los fans de Luis Alberto Spinetta, pero no sólo para ellos. Se trata de un mediometraje titulado Todos a la vez, en el cual puede verse no sólo a la banda de Luis, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García, sino también a Litto Nebbia (¡con Pappo en el bajo!) y otros artistas de la compañía RCA, como La joven Guardia, Palito Ortega, Donald y María Vaner.

Todos juntos ahora fue, ahora lo sabemos, hecho para ser exhibido en una convención de la compañía RCA en Brasil. Ni siquiera Emilio del Guercio ni Rodolfo García lo habían visto jamás hasta ahora y no se había proyectado jamás en la Argentina, excepto, tal vez, en alguna reunión muy privada. Es un mediometraje filmado en 16mm con un argumento muy sencillo, apenas una excusa para mostrar los hits de los artistas de la compañía: una misteriosa banda de asesinos quiere matar a los músicos, y un organillero que aparece siempre en el momento indicado se encarga de defenderlos y salvarles la vida.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Almendra aparece al principio y al final de la película, huyendo de los sicarios, tocando en los bosques de Palermo (haciendo playback de su conocido tema "Final"), pero sobre todo, y esto es lo más importante, la música incidental de la película también es de Almendra, y es música que jamás había sido escuchada hasta ahora (vaya a saber si están en algún lado los másters).

Los spinetteanos que tienen el oído más aguzado (el periodista, hombre de prensa de artistas varios y coleccionista de Spinetta Roberto Quinteros, por ejemplo) identificaron en esa música variaciones sobre el tema La miel en tu ventana, que Spinetta recién estrenaría en los 90, cuando grabó el Unplugged para la MTV. En aquella ocasión lo grabó acompañado por Rodolfo García en el acordeón.

En diálogo con BigBang, Peña contó que Almendra grabó en una sola noche, desde las nueve de la noche hasta la mañana siguiente, la música incidental para el filme. "Se quedaron los cuatro con el director Mario Braier, la RCA no puso un mango. Braier les iba diciendo qué música necesitaba para qué fragmentos. Braier les iba diciendo 'Necesito tantos segundos de esto, tantos segundos de aquello, y ellos fueron por un lado improvisando, y por el otro lado haciendo variaciones sobre el tema, que luego en las redes otros identificaron como "La miel en tu ventana". Jamás se emitió para la televisión argentina. Estaba exclusivamente pensado para la convención: por eso terminan mostrando las instalaciones de la RCA".

Fernando (a quien los cinéfilos le deben entre otras cosas el hallazgo de una copia completísima de Metropoli, de Fritz Lang, y la reconstrucción total y absoluta de la filmografía de Hugo del Carril) accedió a este material gracias a Eduardo Lozano, hermano de Rodolfo Lozano, el fallecido guionista de la película, que también le había traído alguna vez un documental extraviado sobre el documental Alfredo Alcón.

Todos a la vez remite desde el título,a la canción de los Beatles All Together Now, e indica el eclecticismo de los artistas que aparecen. La referencia Beatle, según explica el propio Peña en el copete que acompaña al documental, también aparece en la estética y en la trama del mediometraje, que remiten inequívocamente a la película "Help".

Un jovencísimo Litto Nebbia aparece interpretando (en playback) su hit "Yo te daré una mano" en una sala que algunos identificaron como el teatro Payró, por los carteles promocionales de la obra Viet Rock. En el bajo, lo acompaña nada menos que Pappo. La Joven Guardia aparece cantando El extraño del pelo largo y jugando a los autitos chocadores en el Ital Park con una legión de mujeres hermosas. Y María Vaner canta en una deslumbrante calle Corrientes un tema en el cual parece hablarle -según sugiere Peña- a Leonardo Favio, de quien acababa de separarse. Dicho sea de paso, el tema es muy "Faviesco".

El final del mediometraje muestra a los artistas en la fábrica de vinilos, que prensa un simple de los Beatles y un disco que parece un compilado de los artistas (Peña estima que dicho disco les era entregado a los asistentes a la convención). Mención aparte para Spinetta comiéndose un disco.

Todo en Todos a la vez es maravilloso: la inocencia clase B de la "trama", las imágenes de una ciudad que ya no existe, la luz que arroja sobre el pasado, y, como si esto fuera poco, nada menos que música inédita de Almendra. Vale la recomendación: miralo. (PD: las capturas de pantalla, perfectas, las tomó el colega Martín Pérez.)