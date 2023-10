Higiene sexual del soltero: la letal novela de Enzo Maqueira sobre el gran peso del patriarcado desde la infancia

A partir del libro “Higiene sexual del soltero” de Ciro Bayo, una obra de 1910 que encontró en la biblioteca de su abuelo a los 12 años, Enzo Maqueira reconstruye paso a paso la vida de un hombre que reprime constantemente sus emociones y es influenciado por el patriarcado progresiva y agresivamente.

Desde su más tierna infancia, Junior Martínez se acostumbra a las jerarquías de su hogar: una madre que quiere trabajar pero que lo tiene terminantemente prohibido por un padre que solo vive para eso, mantener a su mujer y a su hijo.

Entre cigarrillos y programas de fútbol, Junior desarrolla un fuerte rechazo al deporte y a su padre mismo, a quien no lo une nada más que un lazo de sangre. El protagonista lo ve como un modelo, pero de lejos, y no justamente uno a seguir.

Mientras que, en su escuela, comienza a desarrollarse una especie de cofradía salvaje, Junior quiere alejarse y no puede. Su propio profesor de educación física lo trata de “maricón” por ser malo en el fútbol. Su madre lo lleva a un psicólogo que busca “formarlo” como hombre, potenciando su agresividad.

La iniciación en la hombría también va de la mano del erotismo y de las “minitas”. Junior empieza a descubrir su cuerpo mientras que sus amigos se desesperan por recorrer el cuerpo de mujeres que les resultan inalcanzables.

Entre tics nerviosos, incertidumbre, golpes y largos silencios, Junior transita los días de su infancia hasta su adolescencia, cuando se “hace hombre” a la fuerza.

Yo de puto no tenía nada, aunque por algo mis relaciones con las mujeres eran todas enfermizas. No pensaba que yo fuera gay; más bien era un tema de no saber cómo tratarlas"