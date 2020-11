La escritora cordobesa Camila Sosa Villada ganó el premio literario Sor Juana Inés de la Cruz

La escritora cordobesa Camila Sosa Villada recibió este lunes el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 por su novela Las malas, editada en el 2019.

Otorgado desde 1993, este galardón reconoce el trabajo literario femenino y se entrega en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. El año pasado premió a la argentina María Gainza.

Según el comunicado oficial que dio a conocer el premio, Sosa Villada se lo llevó gracias a su "gran destreza narrativa, la originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata".

"Las malas es ficción y realidad trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración”, agregó el jurado de esta edición integrado por Ana García Bergua y Ave Barrera, de México, y Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela, quienes debieron elegir entre 67 candidaturas provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Paralelamente, calificaron a la novela como un "texto rudo y a la vez hermoso" al cual ese "extraño equilibrio" le otorga la posibilidad de ser "una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención".

"Con los premios no tengo espíritu competitivo porque como como buena travesti siempre me ha tocado perder pero cuando me los dan siempre me pongo contenta", expresó Sosa Villada en diálogo con Télam. "Y me da mucha alegría también porque yo quiero mucho a México. Este año no se va a poder pero pienso que el año que viene me tienen que invitar así me desayuno unos buenos chilaquiles".

Autora además de La novia de Sandro y El viaje inútil, la escritora cordobesa también se ha destacado como actriz tanto en el teatro como en el cine y la TV.

"Con respecto a Las malas, lo cierto que yo las he dejado andar, no estoy pendiente de lo que sucede salvo para comunicar estas cosas, para contar premios o reediciones", agregó.

Más reconocimientos

Mientras tanto, el cordobés Federico Falco resultó finalista del Premio Herralde de Novela adjudicado este lunes al escritor madrileño Luisgé Martín.

El jurado, integrado por el librero madrileño Gonzalo Queipo, el editor y crítico español Gonzalo Pontón Gijón, la escritora Marta Sanz, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos y la editora española Silvia Sesé seleccionó siete novelas de las 886 que habían sido presentada. Entre ellas estuvo Los llanos, de Falco, que saldrá a la venta en Argentina en diciembre.